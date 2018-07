Congo-Kinshasa: TP Mazembe - Salif Coulibaly s'en va

Le célèbre médecin et activiste congolais Denis Mukwege a émis des doutes sur la… Plus »

« Le TPM tient à saluer le départ de Salif Coulibaly, dont le contrat est arrivé à son terme. En 151 matchs, le colossal défenseur central malien a inscrit 14 buts, écopé de 4 cartons jaunes sans aucun carton rouge. Le tempérament, le professionnalisme, et les qualités techniques de Salif Coulibaly en ont fait l'un des meilleurs défenseurs centraux de sa génération en République Démocratique du Congo et ont grandement aidé le TPM à atteindre ses objectifs en Ligue des Champions, Coupe de la CAF et Linafoot », a écrit le TPM sur son site internet.

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.