Madagascar: Rapt d'un Français d'origine indienne - Le point sur l'enquête

Le Collectif des Français d'origine indienne précise qu'il collabore étroitement avec la police, la gendarmerie et le ministère de la Justice. « En plus de la psychose et des dommages économiques, l'insécurité et les kidnappings ternissent lourdement l'image du pays à l'international », déplore par ailleurs l'association.

A Madagascar, c'est le 25e jour de détention pour Nizar Pirbay. Ce Français d'origine indienne a été enlevé dans la grande ville portuaire de Tamatave, dans l'est du pays. La Grande Ile a connu une recrudescence des kidnappings ces dernières semaines : 4 enlèvements de membres de la communauté indienne ont eu lieu en moins d'un mois. Si trois ont été libérés, ce jeune entrepreneur est toujours aux mains de ses ravisseurs et l'enquête peine à avancer. Très active dans l'économie du pays, la communauté d'origine indienne est régulièrement la cible d'enlèvement contre rançon à Madagascar.

