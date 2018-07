Afrique de l'Ouest: Nouvelle attaque de Boko Haram au Niger

Avec la saison des pluies qui s'installe, ces zones sont impraticables. Le seul moyen pour se déplacer sans attirer l'attention est le cheval. La surprise aidant, les éléments de Boko Haram ont frappé et disparu à la faveur de la nuit avec à leurs trousses les hommes du PMR ; des soldats, dit-on, organisés à se défendre eux-mêmes et à mesure également de poursuivre l'ennemi en cas d'attaque.

Les assaillants venus à dos de plusieurs dizaines de chevaux ont mené deux attaques sur deux positions des forces nigériennes, le poste militaire de reconnaissance PMR de Bilabrim et le poste de contrôle frontalier entre le Niger et le Tchad. Selon des sources gouvernementales, le bilan est de 10 victimes, tous des soldats, 4 disparus et trois véhicules de l'armée détruits par les éléments de Boko Haram avant de prendre la fuite en direction des marécages du lac.

Boko Haram a encore frappé au Niger, dans l'extrême est du pays dans la région du Lac Tchad et non loin de la frontière tchadienne. Des attaques qui surviennent à la veille du premier jugement des éléments de Boko Haram à Diffa, leur région natale.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.