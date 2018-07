Cote d'Ivoire: Champs-écoles - Les producteurs d'Alépé invités à les fréquenter pour améliorer la qualité du cacao

Le successeur du Belge Marc Wilmots est connu. Il s'appelle Kamara Ibrahim. Et il est Ivoirien. Ancien défenseur… Plus »

Le Pca a, toutefois, dénoncé l'indélicatesse de certains producteurs qui refusent de rembourser les prêts qu'ils ont sollicités et vendent même leurs produits à d'autres structures. L'objectif à atteindre étant de 8000 tonnes de cacao d'ici à 2020, il a exhorté les coopérateurs à redoubler d'effort. Il a, par ailleurs, annoncé l'ouverture de centres d'alphabétisation qui permettront à bon nombre d'entre eux, d'apprendre à lire, à écrire et à calculer.

Fané Yacouba, président du conseil d'administration, a, pour sa part, annoncé que dans le cadre des actions de portée communautaire, sa coopérative prévoit la construction d'une maternité d'un coût de 30 millions de Fcfa à Yakassé-Comoé et l'octroi de 50 tables-bancs à l'école primaire publique d'Allosso 1, deux localités situées respectivement dans les sous-préfectures d'Alépé et d'Allosso. Non sans rappeler qu'une aide de 2 130 000 Fcfa a été déjà apportée aux coopérateurs en détresse.

