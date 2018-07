Afrique: La Mauritanie et l'Union européenne signent deux conventions de financement d'un montant global de 47,6 millions d'Euros

Le ministre de l'Économie et des finances, M. Moctar Ould Diay et le Commissaire européen à la coopération internationale et au développement, M. Neven Mimica, ont procédé, samedi, à Nouakchott, à la signature de deux conventions de financement d'un montant global de 47,6 millions d'euros soit environ 1,9 milliard de N-UM.

La première convention d'un montant de 36, 8 millions d'euros servira au renforcement des investissements productifs et énergétiques en Mauritanie pour le développement durable des zones rurales (RIMDIR) destinés à renforcer la résilience des populations vulnérables à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle.

La deuxième convention de 12,6 millions d'euros va financer le programme d'appui à la réforme de la justice permettant l'amélioration de l'État de droit à travers la promotion de la bonne gouvernance et la protection des droits humains en Mauritanie.

Dans un mot prononcé à cette occasion, le ministre de l'Économie et des Finances a indiqué que ces deux conventions viennent en appui aux grands efforts entrepris par les pouvoirs publics sur les ressources propres de l'État et qui ont visé, entre autres, la consolidation des bases de L'État de droit, une participation plus grande des acteurs non étatiques dans le développement local, l'adoption d'un arsenal juridique en faveur de la transparence et de la bonne gouvernance, l'amélioration de l'offre des services de bases et la mise en place des infrastructures d'appui à la croissance, pour ne citer que cela.

Il a ajouté que notre pays qui accueille ces jours-ci le 31 sommet des chefs d'Etat de l'Union africaine, fidèle aux principes fondateurs de notre politique étrangère réitérés par le Président de la République lors de notre présidence de l'UA en 2015 a toujours œuvré au rapprochement et à l'intégration au sein d'espaces sous régionaux, régionaux et continentaux. C'est dans ce cadre, a-t-il dit, que notre pays et les pays africains voisins sont liés aux territoires du sud de l'Europe (Madères, Açores, Canaries) par un important programme de développement et de partenariat.

Le ministre de l'Économie et des Finances a saisi cette occasion pour exprimer au Commissaire européen à la coopération internationale et au développement les vifs remerciements du peuple et du gouvernement mauritaniens pour ces financements importants qui auront un impact significatif sur le développement socio-économique de notre pays.

Pour sa part, le Commissaire Européen, M. Neven Mimica, a indiqué que la Mauritanie est un partenaire stratégique de l'union européenne, en particulier ces temps-ci en ce qui concerne la sécurité et la stabilité dans la région.

Il a ajouté que les efforts de la Mauritanie dans la lutte contre la migration irrégulière, le terrorisme et le trafic au Sahel ainsi que dans la gestion des frontières ont été remarquables.

Il a souligné également que dans le domaine du développement, la nouvelle stratégique de croissance accélérée et de prospérité partagée 2016-2030 (SCAPP) conçue par la Mauritanie ouvre une voie solide vers le développement durable et l'intégration régionale.

La cérémonie de signature de ces conventions de financement s'est déroulée en présence du ministre de la Justice, M. Moctar Mallal Dia, de la ministre de l'Agriculture, Mme Lemina Mont El Ghotob Ould Momma, du secrétaire général du ministère de l'Économie et des Finances, M. Mohamed Ould Ahmed Aida et de l'ambassadeur Chef de la délégation de l'Union Européenne accrédité en Mauritanie, SEM. Giacomo Durazzo.