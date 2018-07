Maroc: Elus, notables et chioukh de Dakhla-Oued Eddahab réaffirment leur attachement au Plan d'autonomie comme unique solution au Sahara

Gad Elmaleh est un papa comblé. Le père de Noé, 17 ans, et Raphaël, 4 ans, était aux… Plus »

En visite au Maroc dans le cadre de sa deuxième tournée régionale qui l'a déjà menée en Algérie et en Mauritanie, Horst Kohler s'est rendu samedi matin à Dakhla après avoir visité les villes de Laâyoune et Smara.

Cette rencontre entre le président de ladite commission, Mohammed Lamine Semlali, et les membres de la délégation accompagnant l'envoyé onusien, s'est focalisée à ses débuts sur la situation des droits de l'Homme dans la région et l'action de la Commission dans le domaine de la protection et de la promotion de la culture des droits de l'Homme, indique un communiqué de la CRDH de Dakhla-Aoussered, précisant que la délégation onusienne a pu s'informer, chiffres à l'appui, des dossiers, correspondances et plaintes soumis à la Commission, et ce avant que Horst Köhler ne rejoigne la réunion.

Ynja Al Khattat a, en outre, mis en avant le climat de stabilité et de quiétude qui prévaut dans la région, ainsi que les efforts tous azimuts déployés pour la réalisation d'un développement global et durable dans ces provinces.

Au cours de cette rencontre, qui s'est déroulée en présence notamment de l'ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès des Nations unies, Omar Hilal, les différents intervenants ont mis en avant le caractère sérieux et réaliste du plan marocain d'autonomie qui jouit d'un très large appui de la communauté internationale, appelant Horst Köhler à soutenir cette initiative qui garantit la dignité, la liberté et les droits de la population locale.

Copyright © 2018 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.