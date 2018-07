Afrique: Dialogue de haut niveau sur le développement en Afrique prévu au Caire

communiqué de presse

Addis-Abeba, Éthiopie, le 25 juin 2018 (CEA) - La Commission économique pour l’Afrique (CEA) et l’Institut égyptien de planification nationale organiseront le mois prochain un dialogue politique de haut niveau sur le développement en Afrique.

Le dialogue politique de haut niveau se tiendra du 10 au 12 juillet, au Caire, en Égypte.

M. Sylvain Boko, Chef du Groupe en charge de la planification du développement et des statistiques de la Division du renforcement des capacités (CDD), de la CEA, déclare que le dialogue se tiendra sous ce thème, « Financer les ODD en Afrique : Stratégies de planification et de mobilisation des ressources ».

« L’objectif global du HLPD 2018 est de fournir une plateforme aux planificateurs du développement et aux experts financiers africains afin que ces derniers discutent et délibèrent sur les stratégies de financement des Objectifs de développement durable (ODD) en Afrique, en mettant l’accent sur la mobilisation de ressources adéquates », explique M. Boko, également Conseiller régional principal à la CEA.

Le dialogue de haut niveau évaluera les besoins de financement et les lacunes pour la réalisation des ODD en Afrique ; identifiera les sources de financement nationales et internationales, y compris les sources innovantes pour le financement des ODD en Afrique ; permettra aux pays africains d’échanger des expériences sur la mobilisation des ressources, y compris les bonnes pratiques et les leçons ; discutera et conviendra de modalités permettant de relier efficacement la planification du développement et le financement, fera des recommandations et identifiera les éléments d’un cadre de mobilisation des ressources pour le financement des ODD en Afrique.

« Nous espérons que le HLPD contribuera à améliorer la compréhension et l’appréciation des besoins de financement et des lacunes pour le financement des ODD en Afrique et à améliorer la connaissance et l’appréciation des différentes sources de financement nationales et internationales et des modalités de leur mobilisation », indique M. Boko.

Le HLPD renforcera également la sensibilisation et l’appréciation des bonnes pratiques et des leçons sur le financement des ODD, et proposera des modalités bien définies pour relier efficacement la planification du développement et la mobilisation des ressources et les éléments convenus d’un cadre de mobilisation des ressources pour le financement des ODD en Afrique.

Un document final, comprenant des recommandations orientées vers l’action et des éléments d’un cadre de mobilisation des ressources pour le financement des ODD en Afrique, sera produit à la fin de la réunion.

« Atteindre les objectifs ambitieux du Programme 2030 nécessite un partenariat mondial revitalisé et renforcé qui rassemble les gouvernements, la société civile, le secteur privé, le système des Nations Unies et d’autres acteurs et mobilise toutes les ressources disponibles », informe M. Boko, soulignant l’importance du HLPD.

L’Afrique doit mobiliser entre 600 milliards et 1,2 billion de dollars par an pour que le continent atteigne les objectifs fixés dans l’Agenda 2030 et son Programme de développement sur 50 ans, l’Agenda 2063.

Le thème de cette année a été proposé par le HLPD 2017, qui s’est tenu à Abuja, au Nigéria, sous le thème « Intégration des ODD dans les plans de développement nationaux » . Cela tenait compte de la nécessité d’une mobilisation efficace des ressources pour répondre aux besoins de financement des ODD.

La série de dialogues de haut niveau sur les politiques a été établie par la CEA en 2014 pour servir de plate-forme de coordination et de partage d’expériences entre les planificateurs africains et les directeurs généraux des organismes de planification. Cinq évènements ont été organisés depuis sa création.