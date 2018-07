Congo-Kinshasa: Ultime virage !

Ce n'est un secret pour personne. La situation politique en République Démocratique du Congo est cristallisée autour des élections attendues depuis 2016 pour consacrer une alternance démocratique au sommet de l'Etat.

Si, en 2017, la navigation était à vue quant aux joutes électorales, après le passage de la missi dominici de Trump au pays, 2018 a un horizon plus planifié et clair puisque les détails du chemin vers les urnes sont décrits dans l'almanach électoral publié par la Commission Electorale Nationale Indépendante du Congo-CENI-. Depuis le 23 juin 2018, par ailleurs, le processus électoral est entré dans une phase plus que critique avec la convocation du corps électoral.

Il ne faut pas être un grand analyste politique pour saisir que c'est l'heure du tout pour le tout, surtout que le consensus sur les élections qui se profilent à l'horizon n'est pas encore dans la poche avec la série de discordes sur l'usage de la machine à voter comme le fichier électoral appelé à être parfait par les recommandations de l'Organisation Internationale de la Francophonie. Si, avec force, ces sujets délient des langues, il faudra dire qu'un autre les coiffe au poteau.

Vous l'aurez deviné, il s'agit bel et bien de la question de l'année au pays ; Joseph Kabila, Président de la RDC, va-t-il se lancer ou non dans une quête d'un troisième mandat après deux années de transition extraconstitutionnelle ? Encre et salive ont coulé pour scruter, au gré des événements en RDC sur cette préoccupation. Et, puisque le silence du Raïs reste de rigueur, le rendez-vous est à prendre avec le temps.

Justement, de l'eau ayant coulé sous les ponts, et pas qu'un peu, depuis le 19 décembre 2016, le temps offre l'opportunité à l'opinion tant nationale qu'internationale de voir, sous peu, ce qui se décidera ou s'est peut-être même déjà décidé sur cela. C'est, en effet, ce qu'il faille subodorer quant à ce mois de juillet qui, à son terme, ouvrira le bal des dépôts des candidatures pour la présidentielle 2018.

Car, à tout dire, le suspense qui n'a que trop durer sur l'affaire 3ème mandat devra être déshabillé du 25 juillet au 13 août, au plus tard ou même avant si le Président Kabila lors de ce speech annoncé devant le congrès placer un mot. Lors de son oral du 30 juin, le Chef de l'Etat s'est astreint à appeler à l'engagement sans réserve au processus électoral. C'est là un appel qui résonne au-delà des frontières avec les arrivées prochaines des Guterres et Nikki Haley à Kinshasa.

Par ailleurs, durant cet ultime virage vers le big-bang que sera la fin du mystère sur le dossier 3ème mandat, des coups de colère sont au menu sur le champ politique comme diplomatique. Cela, avec le décor planté à Nouakchott au sommet de l'Union Africaine comme au pays avec la promesse de reprise des activités du Comité Laïc de Coordination -CLC-. Néanmoins, quels que soient les calculs politiques, tactiques ou même mains de fer, le temps mène vers l'ultime virage de la fin d'un mystère qui pèse comme une épée de Damoclès sur le processus électoral et même le pays tout entier.