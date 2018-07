Congo-Kinshasa: Kongo Central - L'ISDR/Kinzau-Mvuete, 25 ans déjà !

C'est pratiquement grâce au dévouement et à l'abnégation de son comité de gestion que l'Institut Supérieur de Développement Rural (ISDR/Kinzau-Mvuete) tient débout.

Il vient ainsi de totaliser 25 ans depuis son implantation en pleine commune rurale de Kinzau-Mvuete et dont la création remonte en 1993. Une vingtaine de bâtiments ont été construits en plus d'une ferme où se réalisent des activités agricoles et de l'élevage.

Dans la configuration du Kongo Central, il a été créé au total trois ISDR notamment, à Kimvula pour le District de la Lukaya, à Luozi pour les Cataractes, et à Kinzau-Mvuete pour le District du Bas-Fleuve. Il faut reconnaître que le dynamisme et l'opiniâtreté, ou mieux, la détermination du comité de gestion que pilote le Directeur Général, le professeur Mombo Nsungu, ont beaucoup contribué dans la survie de cette alma mater, fruit de l'essaimage intervenu avec l'ancien Ministre de l'ESURS, Feu Ndudi Ndudi.

A dire vrai, quoique reconnue comme une Institution publique, les subventions ne viennent jamais à l'ISDR/Kinzau-Mvuete où le fonctionnement se fait avec les moyens de bord. En 25 ans d'existence, toutes les réalisations ont été rendues possibles rien que sur fonds propres, en dépit des faibles effectifs enregistrés chaque année.

Les études de l'ISDR/Kinzau-Mvuete se focalisent plus sur des activités liées à la terre. D'où, le très peu d'engouement constaté dans le chef des étudiants. Ces derniers préfèrent d'autres facultés, départements ou orientations en lieu et place des cinq options organisées à l'ISDR/Kinzau-Mvuete, à savoir : les Techniques rurales, la Gestion des entreprises, l'Organisation sociale, la Planification régionale et l'Environnement et Développement durable.

Il est fort dommage que notre jeunesse soit encore et toujours à la croisée des chemins, incapable de se décider seule et faire un choix judicieux susceptible de baliser un meilleur avenir. Notre jeunesse ne s'efforce pas à découvrir et à saisir les opportunités qui s'offrent devant elle.

Et pourtant, la province du Kongo Central, en général, et plus particulièrement le District du Bas-Fleuve étant à vocation agricole, l'Etat Congolais n'a pas rêvé en y installant des ISDR dans le but de préparer et de former des techniciens en la matière qui pourront, à leur tour, stimuler un développement pour le moins durable. A notre population de se ressaisir pour une réorientation de la génération montante.

Néanmoins, l'Institut Supérieur de Développement Rural de Kinzau-Mvuete tient bon en poursuivant sa mission délicate. Pour mieux asseoir sa formation, il pratique l'agriculture et possède une importante ferme où l'on retrouve des porcs et de la volaille.

Il possède en outre un champ d'ananas, un champ de bananes, de culture maraîchères et d'autres champs de multiplication de différentes cultures telles le manioc, l'arachide, le soja en plus des activités de l'agroforesterie avec l'expérimentation sur la germination des «Mfumbwa» et le «Nlondo/Mimbioloko», ces cultures en voie de disparition. Situé à côté des bureaux du Tribunal de Paix et du Secteur de Bundi à la sortie de Kinzau-Mvuete sur la route Matadi-Boma, le site du campus de l'ISDR mesure 1 ha.

Le gouvernement provincial du Kongo Central a tout intérêt à soutenir l'ISDR/Kinzau-Mvuete qui a grandement besoin de son appui pour faire face aux nombreuses difficultés auxquelles il reste confronté. Il urge également que le gouvernement central, initiateur de l'essaimage de toutes ces institutions d'enseignement supérieur, puisse libérer les fonds alloués à ces dernières.

Par année, le nombre d'étudiants enregistrés à l'ISDR/Kinzau-Mvuete oscille entre 130 et 90 apprenants. Et chaque année, à en croire monsieur Kuwa Nyala Tadi, assistant du Secrétaire général administratif, cette institution lance sur le marché d'emplois plusieurs ingénieurs techniciens en développement rural tant ceux issus du premier tout comme du deuxième cycle. A l'ISDR/Kinzau-Mvuete, le deuxième cycle se trouve déjà à sa troisième promotion. De partout où prestent ces produits, les résultats sont très encourageants.

L'ISDR/Kinzau-Mvuete emploi 16 chefs des travaux en dehors de leurs assistants. Des enseignants visiteurs, il y a lieu de citer le professeur Muila, (DG de l'ISEA/Tshela), le professeur Muaka (DG de l'ISP/Boma), le professeur et chef des travaux Matalanga (DG de l'ISAM/Kidima), le professeur Keni (chef des travaux à l'ISC/Matadi)...

Le comité de gestion est composé du professeur Joseph Mombo Nsungu (Directeur général), du professeur et chef des travaux Luyeye Mfulu (Secrétaire général académique) et du professeur et chef des travaux Kianga Makay (Secrétaire général administratif) ; tous résident sur place à Kinzau-Mvuete. 25 ans d'âge pour l'ISDR/Kinzau-Mvuete, il le mérite bien. L'heure est à la maturité. Pourvu qu'une attention particulière lui soit accordée par les décideurs, en ces temps de la modernisation.