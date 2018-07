Congo-Kinshasa: Linafoot - Vclub bat Maniema Union (4-0) et poursuit sa course au titre !

L'As Vclub a joué hier, dimanche 1er juillet, son 19ème match dans cette prestigieuse phase de play-off de la 23ème édition de la Ligue nationale de football (Linafoot), contre Maniema Union de Kindu, au stade des Martyrs de la Pentecôte, soldé par une écrasante victoire des Dauphin Noirs 4 buts à 0.

Vclub totalise 47 points et s'en va tout droit vers le sacre. Mais pour y arriver, l'équipe de "Bana vea" doit bien négocier les trois matches qui lui reste notamment, contre Don Bosco le 3 juillet à Kinshasa ; contre Dragons Bilima le 6 juillet à Kinshasa ; et contre Saint Eloi Lupopo le 12 juillet à Lubumbashi.

Contre Maniema Union, c'est Jean- Marc Makusu Mundele qui a imposé sa loi, en signant un triplé respectivement à la 17ème, 21ème et 68ème minute. Ce buteur maison de Vclub a même au passage raté un pénalty, avant que Diba Ilunga Yves ne marque le quatrième à la 85ème minute.

Maniema union perd ainsi son 21ème match et reste avec un seul contre Sanga Balende à Mbuji-Mayi pour clôturer sa saison. En 21 matches, l'équipe de Kindu se classe 6ème avec 30 points.

Au premier match, Sa Majesté Sanga Balende a battu AC Rangers 1-0, se relaçant au classement pour une place en Afrique. L'unique but de la partie a été l'œuvre de Lusiela Mande à la 17ème minute. La suite du match, Rangers s'est révélé menaçant mais sans pourvoir concrétiser la moindre occasion. Les académiciens ont même raté un pénalty par Boso Nzali. Au finish, Sanga Balende qui a joué deux défaites de suite, reprend du souffle avec cette victoire. Les Sangs et Or comptent désormais 43 points.

Dcmp laisse sa peau à Lubumbashi

Le samedi 30 juin, Daring Club Motema Pembe s'est incliné devant TP Mazembe, à Lubumbashi, au match de la 20ème journée. Score du match (0-1), but de Rainford Kalaba à la 16ème minute. Les protégés du coach Otis Ngoma marquent les pas avec 38 points, pendant que la bataille devient rude.

Décidément, le titre du champion de la 23ème édition de la Linafoot ne se dispute plus qu'entre Vclub et Mazembe. Si Vclub compte 47 points, le TP Mazembe a totalisé 50 points samedi en battant Dcmp. Malheureusement pour les Corbeaux, ils ne restent plus qu'avec un seul match, celui contre Rangers le 6 juillet, à Lubumbashi, contrairement à Vclub qui en a trois. Si Vclub gagne tous ses trois matches, il aura 56 points, pendant que Mazembe se limitera à 53 points. Comme qui dirait, les deux équipes sont bien parties pour une place en Afrique.

Qui de Dcmp-Sanga Balende ?

Dcmp et Sanga Balende se battent au stade actuel pour la troisième au classement. Le tout va se décider mercredi 4 juillet, dans un match de vie ou de mort, entre les deux au stade des Martyrs. Le vainqueur de ce match sera bien parti pour terminer le championnat à la troisième place. Aussitôt après ce match, Sanga Balende rentrera à Mbuji-Mayi pour clôturer sa saison contre Maniema Union le 7 juillet et Dragons Bilima le 10 juillet à Kashala Bonzola. Tandis que Dcmp jouera Lupopo et Rangers à Kinshasa, avant d'aller boucler la boucle à Goma, contre As Dauphin Noir.