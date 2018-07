Cote d'Ivoire: Santé/Institut de cardiologie d'Abidjan - "Les mutations ne sont nullement des représailles", déclare le dircab adjoint

La célébration des six décennies de carrière du saxophoniste camerounais a fait l'objet d'un… Plus »

A ce sujet, la responsable juridique du ministère de tutelle, Victoire Aheroua, a relevé que selon les textes, l'ensemble du personnel de santé a droit aux primes et non une entité. «Dire que les médecins CES non-fonctionnaires n'ont pas droit, n'est pas juste. Puisqu'ils participent tous au fonctionnement du service», a-t-elle expliqué.

Poursuivant, il a signifié que les affectations et réaffections dans les structures sous tutelle du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique touchent tous les corps et obéissent aux textes et règlements en vigueur.

Ainsi, le Dr Ablé Ekissi Ambroise a déclaré: «cette mutation n'est nullement une action de représailles contre un agent. Elle obéit à un souci d'efficacité et de performance du système de santé, évitant la routine, en vue d'atteindre les résultats. Et cela, après cinq ans passez à un poste... ».

