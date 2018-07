Ile Maurice: Rodrigues-Education - Ouverture d'une école pré-primaire à Montagne Charlot

communiqué de presse

Une école pré primaire, au coût de Rs 14 millions, a ouvert ses portes la semaine dernière dans le village de Montagne Charlot à Rodrigues. Les villageois de Montagne Charlot et des villages avoisinants n'auront désormais plus à se déplacer vers Port Mathurin ou Soupir pour amener leurs enfants en pré-primaire.

Le Chef Commissaire, M. Serge Clair, a procédé à l'inauguration de cet établissement la semaine dernière en présence de diverses personnalités de l'île et l'ensemble de l'école communautaire de Montagne Charlot.

L'école pré-primaire a été construite par la firme RBRB Construction Ltd. Située à proximité de l'école primaire de la localité, cet établissement scolaire comprend deux salles de classes et un terrain de jeux. Une salle à manger, une cuisine, des toilettes et une salle de bain ont aussi été aménagées. L'école est aussi dotée d'une aire de jeux synthétique pour les enfants. Elle accueille les petits de 3 et 4+ ans. L'école pré-primaire sera placée sous la tutelle de l'école communautaire de Montagne Charlot.

Le Chef Commissaire, M. Serge Clair, a rappelé que l'objectif du gouvernement régional est d'apporter l'éducation plus proche de l'enfant pour favoriser son apprentissage. 'Nous avons construit cette école afin de permettre aux enfants d'étudier tout près de chez eux. Les parents auront plus de temps à s'occuper de leurs enfants avant d'aller à l'école. J'encourage tous les enfants à prendre à cœur leur éducation et à prendre soin de leur école pour réussir dans la vie', a-t-il déclaré. Il a félicité le personnel de l'établissement primaire et les parents pour leur travail en faveur du progrès de l'éducation.

Le Maître de l'école communautaire, M. Richemon Flore, a pour sa part souligné que la nouvelle infrastructure vient combler un manquement dans le village de Montagne Charlot. En effet, les enfants qui avaient à voyager pour se rendre à la maternelle auront désormais une école proche de leur maison pour continuer leur scolarité.