Congo-Kinshasa: Sous l'œil vigilant du Ministre d'Etat Michel Bongongo, la CNSSAP présente un rapport élogieux de l'exercice 2017

Première expérience dans le rajeunissement et la requalification de l'agent public de l'Etat en République Démocratique du Congo, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale des Agents Publics de l'Etat (CNSSAP), a fait preuve d'une gestion rationnelle et efficiente en une année d'intenses activités sans répit.

Ainsi, le rapport annuel 2017, présenté, vendredi 29 juin 2018, par TOMBOLA MUKE, son Chargé de Mission en témoigne inéluctablement, au salon Rouge de l'Immeuble du Gouvernement. En présence du ministre d'Etat, ministre de la Fonction, professeur Michel Bongongo Ikoli, des Représentants de la Banque Mondiale et du Projet de Réforme et Rajeunissement de l'Administration Publique (PRRAP), des Secrétaires Généraux en fonctions et Emérites, de l'Intersyndicale Nationale de l'Administration Publique (INAP) ainsi que des cadres de la CNSSAP, le chargé de Mission a dressé un bilan complet du programme d'activités 2017. Et ce, de l'aperçu de l'environnement macroéconomique national jusqu'aux perspectives d'avenir, en passant par des faits marquants et chiffres clés, des focus sur le management, de dispositif de management des risques, du rapport de l'auditeur indépendant sur les états financiers etc.

Dans la politique innovante de Joseph Kabila sur l'Administration publique congolaise à travers laquelle, Michel Bongongo met rigoureusement en application, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale des Agents Publics de l'Etat est dans la vie du fonctionnaire de l'Etat, ce que le sang est dans le corps humain. Car, elle (CNSSAP) permet à assurer à l'agent public de l'Etat, des lendemains meilleurs lorsqu'il sera renvoyé à la retraite ou lorsqu'il sera pris par le poids de l'âge.

Dans sa prise de parole devant de nombreux invités de marque, M. Tombola Muke, a reconnu que 2017, faisait la promesse d'être une année de tous les défis, l'année du sprint, en même temps celle d'une course de fond qui exigeait de l'endurance et de la diligence.

Mais au-delà, a-t-il fait remarqué, quoique créée en décembre 2015, suivant le nouveau régime mis en place pour protéger l'agent public de toutes les vicissitudes après sa retraite, le cycle de mise en œuvre de la CNSSAP a eu la forme d'une courbe sigmoïde, c'est-à-dire, mal compris ou mal interprété, doublé d'une résistance dont il faillait réussir à négocier la sortie. Qu'à cela ne tienne, grâce à la perspicacité et l'altruisme du chargé de mission, renforcés par la clairvoyance du ministre d'Etat, Michel Bongongo, l'on a fini par constituer une coalition jusqu'à l'opérationnalisation du projet CNSSAP, grâce à l'accompagnement stratégique, financière et technique des partenaires ci-haut cités auxquels, le chargé de Mission a rendu un hommage mérité. Ainsi, la zone creuse qui l'enveloppait jadis a été dissipée.

Du cadre juridique

Parmi les priorités auxquelles s'est assignée la CNSSAP figurent notamment, l'acquisition du siège provisoire dans le bâtiment administratif de la Fonction publique, du siège de la CNSSAP Ville-province de Kinshasa, la dotation de principaux textes réglementaires et de tous les manuels des procédures. Ensuite, est intervenu le lancement des activités métiers liées à la branche des pensions (immatriculation, recouvrement des cotisations, paiement des prestations), recrutement et formation de premier personnel, la dotation des infrastructures physiques et informatiques modernes et d'un système d'information performant. Comme quoi, le défi était insurmontable.

Année de grands premiers pas

Inexorablement, 2017 a été une année prolifique, à en croire Tombola Muke, en ce qu'elle a permis de grandes réalisations reposant sur un système financier par répartition. Ce système compte à ce jour, 166.016 cotisants pour un montant total de cotisations mensuelles, part ouvrière, de CDF 529.020.647. Environ 800 agents publics admis à la retraite en 2017 comme étant son annus mirabilis, au regard de l'ampleur de la quantité du travail abattu en une année. C'est pourquoi, le chargé de Mission a-t-il remercié l'ensemble de son personnel, staff et consultants CNSSAP pour son dévouement, son dynamisme et ardeur au travail.

Plus rassurant que jamais, le patron de la CNSSAP pense que ce premier rapport d'activités est l'expression d'une transparence, du respect et du devoir de redevabilité de la CNSSAP vis-à-vis de ses partenaires et de l'opinion nationale.

2018: Perspectives d'avenir

La CNSSAP consacrera ses efforts en 2018, entre autres, dans la stabilisation et dans la consolidation de ses activités à travers l'ajustement et le recadrage des opérations techniques, de support et de contrôle. En outre, sera-t-il question de payer les pensions des dossiers réceptionnés, consolider le cadre juridique et institutionnel, mettre en œuvre les activités arrêtées dans le cadre du partenariat CNSSAP-CMR, automatiser toutes les opérations de la CNSSAP et sécuriser son parc informatique. Le lancement des activités de la cellule d'audit interne, la mission d'audit externe et l'adhésion à l'AISS sont autant d'activités majeures prévues en 2018.

Satisfécit de Michel Bongongo Ikoli

Peu avant de procéder au baptême du rapport annuel 2017, le professeur Michel Bongongo, tout en félicitant le Chef de l'Etat Joseph Kabila Kabange pour sa vision réformatrice de l'Administration publique, a réitéré les engagements du Gouvernement à doter la CNSSAP des instruments idoines pour mettre un terme à l'épineux problème de la sécurité sociale pendant et après la carrière de l'agent public.

Il n'est pas allé par quatre chemins pour vanter les mérites des résultats engrangés par la CNSSAP lesquels, sont satisfaisants et remarquables. C'est d'ailleurs, grâce à cela que la CNSSAP a bénéficié le 20 juin dernier, à Marrakech (Maroc), du prix d'excellence du Centre Africain de Formation et de Recherches Administratives pour le Développement (CAFRAD), dans la catégorie innovante et amélioration de la qualité de service public.

Seulement, argue-t-il, le chemin reste encore long à parcourir. C'est pourquoi, le Gouvernement entend:- poursuivre le paiement régulier de ses cotisations patronales, garantir par la même occasion; la retenue des cotisations ouvrières; dans des conditions prévues par la Note circulaire interministérielle; veiller aux équilibres financiers de la CNSSAP; compléter l'investissement de départ de la CNSSAP ; élargir la prise en charge par la CNSSAP ; accompagner le déploiement de la CNSSAP sur le territoire national et veiller à la transparence et à l'efficacité de la gestion de la CNSSAP etc.