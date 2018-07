Congo-Kinshasa: FCC - La charte constitutive signée

En tout cas, les différentes composantes politiques et sociales dont celle de la Majorité présidentielle représentée par le Président de l'Assemblée nationale et SG de la MP, Aubin Minaku, la Composante Rassemblement des Forces Politiques et Sociales acquises au Changement sous les auspices du Premier Ministre Bruno Tshibala, la Composante Opposition politique signataire de l'Accord du 18 octobre 2016 de la cité de l'Union africaine représentée par José Makila, la Composante Société civile avec Mme Maguy Kiala et la Composante Opposition (Républicains indépendants) dirigée par le Président du Sénat, Léon Kengo, ont signé ce dimanche 1 juillet 2018, la Charte constitutive du Front Commun pour le Congo, à Kinshasa, plus précisément au Pullman. A tout dire, l'objectif poursuivi par les protagonistes de cette méga plateforme électorale constituée des membres de la Majorité présidentielle et les Opposants qui font partie de l'actuel Gouvernement d'Union nationale, est justement, de gagner les élections à tous les niveaux lors des scrutins fixées au 23 décembres 2018 par la CENI, a-t-on appris.

Présidée par le Comité stratégique dont tous les membres étaient présents, la cérémonie de signature de cette Charte constitutive reste, à en croire certaines autorités sur place, un événement de grande envergure. Sans ambages, ceci montrerait en clair, que les congolais peuvent se réunir autour d'un idéal commun, celui de sauver le Congo, a-t-on appris.

En effet, la signature de cette Charte a été lancée ce lundi par trois catégories, constituées des Chefs des Composantes précitées, les membres du Comité stratégique de la retraite gouvernementale suivis des membres du Gouvernement. Ainsi, cette opération va se poursuivre pendant trois jours, jusqu'au mardi 3 juillet 2018, a signifié Azarias Ruberwa, Ministre en charge de la Décentralisation et anciens combattants, qui a assumé le rôle de modérateur de cette cérémonie. Déjà, ce lundi à partir de 12 heures, les regroupements politiques membres du FCC sont attendus pour apposer leurs signatures au bas de ce document en présence de tous les membres du Comité stratégique dans le même cadre du Pullman.

Dans cette même logique, tous les adhérents constitués des Présidents des regroupements politiques non fondateurs, les personnalités indépendantes, et la société civile, d'ailleurs accompagnées de tous les autres adhérents, vont à leur tour, signé ladite Charte le mardi 3 juillet 2018. Et, le registre restera ouvert car il s'agit d'une large et grande coalition, a précisé Azarias Ruberwa. Du reste, il faudra reconnaître que cette première journée aura été une journée réussie, a-t-il affirmé.

Sur place, Aubin Minaku, au nom de la Majorité présidentielle, ne s'est pas empêché de saluer cette initiative du Président de la République et Autorité morale de la Majorité présidentielle, tout en signifiant que depuis 2001 jusqu'à ce jour en passant d'ailleurs par les élections de 2006 et celle de 2011, Joseph Kabila a toujours fédéré le peuple et toutes les composantes politiques en voulant toujours évoluer avec tous ceux qui ont la passion du Congo.

Ainsi, "nous sommes fier de constater qu'au niveau de notre Gouvernement où il y a des fils et filles de la Majorité et de l'Opposition, qu'il y ait cette initiative fédératrice qui va nous permettre, sous le leadership de Joseph Kabila Kabange, en tant Autorité morale de la Composante Majorité présidentielle et du Front Commun pour le Congo", de gagner les élections à tous les niveaux lors des scrutins attendus, a poursuivi Aubin Minaku, avant de féliciter le Chef de l'Etat pour son initiative. Du reste, le Secrétaire Générale de la MP voit une victoire écrasante main dans la main avec ceux de l'Opposition membres du Front Commun pour le Congo.