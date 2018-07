Congo-Kinshasa: Don Okoma en tête - Manifestations pacifiques - L'EIPJ-RDC lance un projet d'optimisation

"Soutien à la mobilisation et au déploiement des jeunes pro-démocraties lors de manifestations pacifiques pour l'alternance démocratique en RDC" !

Voilà, à tout dire, le projet lancé vendredi dernier par l'Espace Inter Plateformes des Jeunes en République Démocratique du Congo -EIPJ-RDC. "Ce présent projet que nous voulons un moment d'éveil de la jeunesse va contribuer à la promotion de la démocratie que nous avons tous choisi comme mode de gestion de notre pays.

A cela, ce projet sera la réponse aux différents obstacles rencontrés lors des précédentes activités organisées et aux désintéressements des uns et autres en vue de susciter un sentiment capable d'ouvrir le chemin vers l'alternance, principe fondateur de la démocratie qui est le contraire de la dictature", a confié le maître à penser de cette organisation lors d'un rendez-vous avec la presse organisé au Centre Bondeko, à Limete, le week-end dernier.

A travers ce projet, a confié Don Okoma, l'un des meneurs de cette organisation, l'EIPJ-RDC mettra sur pied des mécanismes efficaces sur le perfectionnement des stratégies de remobilisation et aidera, par ailleurs, les organisations de jeunes disséminées dans les 24 communes de la Ville-Province de Kinshasa à organiser des manifestations de revendications démocratiques sans violence.

L'objectif étant de promouvoir la participation massive et effective des jeunes kinois lors des manifestations pacifiques et non violente pour les revendications des droits civiques et politiques, le projet de l'EIPJ-RDC mettra un accent particulier sur la communication liée aux valeurs pacifiques et les formations dans les milieux des jeunes.

Outre ces formations des jeunes en leadership, communication sociale et technique de plaidoyer comme lobbying, quelques activités de terrain seront organisées notamment, une marche pacifique à l'occasion de la journée internationale de la démocratie, prévue au mois de septembre, deux sit-in devant les bâtiments des institutions politiques ou citoyennes de la place pour faire entendre la voix des jeunes au sujet du besoin spécifique ressenti pour le redressement du processus démocratique en RDC, une journée de la jeunesse pro-démocratie à travers laquelle, il sera question d'organiser un concert musical au cours duquel les artistes musiciens interpréteront des chansons promouvant la démocratie, a révélé Don Okoma.

"Mesdames et Messieurs de la presse, Mesdames et messieurs les représentants des organisations des jeunes, Chers invités,...D'aucuns n'ignorent que lors des certaines manifestations organisées par le passé dans notre pays, certains abus de violation des droits de l'homme ont été observés notamment, des arrestations arbitraires des certains jeunes pro-démocraties, tortures ou même des exécutions sommaires, c'est ici l'occasion pour nous d'observer une minute de silence pour nous souvenir de tous ces jeunes qui sont tombés sous le coup de bal ou des actes de barbaries de certains hommes en uniformes incontrôlés.

(Levons nous) ", a tenu à signifier à l'opinion ce ténor de l'EIPJ-RDC. "Nous profitons également de ce moment où nous lançons ce projet pour exiger la libération de tous les jeunes qui sont incarcérés arbitrairement à cause de leurs opinions. Voilà pourquoi, nous émettons les vœux de voir la loi sur les manifestations publiques être promulguée par le Président de la République en vue de garantir un climat de paix en cette période du processus électoral.

A notre partenaire NED qui a toujours soutenu les actions de la promotion de la démocratie à travers le monde et qui a apporté son appui financier et technique afin que le présent projet voie jour; nous lui exprimons notre gratitude ainsi que nos remerciements les plus sincères, et sollicitons le soutien d'autres partenaires en faveur des jeunes congolais pour l'émergence de la démocratie en République Démocratique du Congo ", conclu le l'EIPJ-RDC.