Congo-Kinshasa: Fini la brouille - Tshibala - Loseke - La paix de nouveau scellée à l'Udps !

Le célèbre médecin et activiste congolais Denis Mukwege a émis des doutes sur la… Plus »

Tel est le cas aujourd'hui à l'Udps où Tshibala et Loseke, unis comme un seul, ont de nouveau scellé la paix, résonné le même son philharmonique en vue de faire face à la bataille électorale dont les échéances sont, de plus en plus, proches. Quoi qu'il en soit, le 23 décembre 2018 n'est plus loin. Eux-là, avec l'Udps qu'ils gèrent tout en traînant les arcanes du pouvoir, ont intérêt à se battre pour se maintenir dans la barque, pour s'emparer du pouvoir à la base, auprès du souverain primaire, lors des élections, à fin décembre 2018.

Heureusement que sur cette terre des hommes, les difficultés ne manquent pas. Les dissensions, même de courte durée, peuvent, à la limite, lubrifier la machine d'un parti politique et, même, contribuer à faire bouger les lignes, changer des tactiques et adopter de nouvelles stratégies.

Copyright © 2018 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.