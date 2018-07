Congo-Kinshasa: CENI - Kabila félicite, les Evêques s'inquiètent !

Alors que le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, lors de son discours à la nation, à l'occasion du 30 juin 2018, a salué la bravoure et la détermination dont a fait preuve la CENI, depuis la convocation du corps électoral et l'ouverture des bureaux de réception et de traitement des candidatures, le 23 et 24 juin dernier, les Evêques, eux, s'inquiètent.

Dans une déclaration, ils le disent si bien et expriment leur désaroi, quant aux préalables qui, à leur avis, conditionnent la tenue d'élections crédibles, fiables, transparentes, démocratiques, justes et apaisées. Au fond, les Evêques insistent sur la mise en œuvre de l'Accord de la Saint Sylvestre et le respect scrupuleux des dispositions intangibles de la Constitution.

Ils reviennent, particulièrement, sur les mesures de décrispation, la redynamisation de la CENI et du CSAC, le plan de décaissement pour le financement des opérations électorales, l'abandon de la machine à voter, l'amélioration du fichier électoral en tenant compte de recommandations de l'OIF, le renforcement des mesures de sécurité et le respect des droits et libertés des citoyens. Les Evêques, agissant en pédagogues, rappellent la nature des élections attendues et tracent la voie à exploiter.

«Sauvons le processus électoral ». Tel est le cri qu'ils lancent, en s'inspirant notamment, des saintes écritures (Matthieu 18, 11), qui disent que "le fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu". Le moment choisi, les mots sélectionnés, les termes utilisés interpellent plus que tout. A ceux qui, pour une raison ou pour une autre, veulent boycotter les élections, les mêmes Evêques, dans leur démarche éclectique, exigent une bonne dose de la mesure.

Au peuple congolais, la vigilance est et sera toujours sollicitée pour veiller aux faits et gestes de la CENI, des acteurs politiques et des autorités auxquels les Evêques demandent, enfin, le gage de bonne foi pour une sortie de crise digne et exemplaire.