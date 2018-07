Algérie: JM-2018/ - L'Athlétisme boucle la participation algérienne avec deux médailles

Tarragone (Espagne) — - L'Athlétisme a remporté ses premières médailles aux 18es jeux Méditerranéens de Tarragone-2018, les dernières pour l'Algérie, samedi lors de la 9e et avant dernière journée des joutes dont la clôture aura lieu dimanche en soirée.

La première consécration a été l'oeuvre du sauteur Mohamed Yasser Triki, auteur de l'argent à la Longueur, avec un saut à 8,01m (sa meilleure performance de la saison). Il a été devancé d'un centimètre par le Marocain Khouya Mouhcine (8,02m), alors que le bronze est revenu au Français Yanna Randrianasolo (7,90m). A la fin de son concours, Triki a expliqué qu'il avait été gêné par le vent, mais cela, ne lui enlève pas le mérite d'avoir offert une médaille à son pays.

De son côté, le relais algérien du 4x400m a réussi le bronze en 3:05.28, lors de la finale remportée par l'Italie en 3:03.54 et l'Espagne en 3:05.28.

Avec les médailles de l'athlétisme, l'Algérie clôture la 18e édition de Tarragone, avec un total de treize médailles (2 or, 4 argent et 7 bronze), soit la 15e position, sur 25 pays. Lors des 17es JM à Mersin (Turquie), la participation algérienne est revenue avec 26 médailles (9 or, 2 argent et 15 bronze).

D'autres athlètes algériens étaient en lice, lors de la 9e journée. Il s'agit des demi-fondistes, Yassine Hathat et Mohamed Belbachir, qui ont terminé, respectivement, 5e en 1:48.21 et 6e en 1:49.41, en finale du 800m.

Le titre méditerranéen est revenu au coureur espagnol, De Arriba Lopez Alvaro (1:47.43).

Au semi-marathon (messieurs), l'Algérie était représentée par Maamar Bengriba et Farid Terfia. Le premier s'est classé 13e couvrant la course en 1heure 9 minutes et 3 secondes, alors que le second a été disqualifié.

Lire aussi: JM-2018/Judo: Bouyakoub (-100 kg) et Asselah (+78 kg) sur le podium

Le sacre de l'épreuve a été gagné par le Marocain Mohamed Réda El-Aaraby (1h04:03). l'épreuve de la course contre la montre, le cycliste Abderrahmane Mansouri est entré en 13e position, en 32:55.37, alors son compatriote Islam Mansouri, inscrit dans la liste des partants, a déclé forfait.

Toujours en sport individuel, l'Algérie pouvait espérer une médaille de bronze en jeu long (tir de précision). Après une qualification méritée aux demi-finales, Abdelkrim Makhloufi s'est fait sortir par le Croate Pero Cubela, vainqueur de l'or. Pour la médaille de bronze, l'Algérien n'était pas assez efficace, pour espérer mieux qu'une 4e position, face à l'Italien Manaqui qui avait plus de précision dans ses tires (23 points contre 14 pour l'Algérien).

En dames de la même spécialité, Samia Touloum s'est contentée d'une 7e position, avec 28 points (7 dans la première série et 11 dans la seconde). Son compatriote de la Raffa, Mohamed Sif Islam Belhouchet a perdu ses deux matchs contre l'Italien Alfonso Nani (3-13), qui a cédé lors du concours au joueur Enrico Dallo'Olmo (2-12). De leur part, les équipes nationales de pétanque ont perdu, tous leurs matchs, avec des écarts importants.

En tae Kwondo, la seule fille engagée dans le tournoi des 18es jeux Méditerranéens de Tarragone, Linda Azzeddine a été éliminé en quarts de finale de la catégorie des -68kg, par la Turque Nafia Kus (01-12), après être qualifiée aux dépens de la Crèque Sarri Evgenia (31-19). Le handball a valu à l'Algérie une 7e place, après la victoire des messieurs sur la Serbie 30-28 (16-14).

Avec les 13 breloques remportées à Tarragone, l'Algérie est loin d'améliorer son classement au tableau général des médailles aux JM, depuis sa 1re participation en 1967 en Tunisie. Elle occupe toujours la 9e position, avec un total de 240 médailles réparties comme suit : 66 or, 59 argent et 115 bronze.