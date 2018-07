Afrique: Début des travaux des travaux du 31ème sommet de l'UA à Nouakchott

Le règlement des situations de crise et de conflit au Sahel, en Libye, au Soudan du Sud et au Mali notamment qui font face au terrorisme et à ses différentes connexions, relève de la seule responsabilité des Africains.

La paix et la sécurité sont également inscrits à l'agenda de la réunion des dirigeants africains, qui examineront les moyens pour faire face en particulier à la radicalisation et l'extrémisme violent considérés comme les principaux facteurs derrière la menace terroriste.

Le président Mauritanien, Mohamed Ould Abdelaziz, a indiqué à l'ouverture des travaux de ce sommet que l'Afrique, faisait face à des défis sécuritaires, notamment le terrorisme, l'extrémisme, la drogue et la multiplication des foyers de tension, nécessitant une approche collective et la coordination des efforts pour parvenir au développement.

