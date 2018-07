Algérie: Pétrole - Il est primordial de préserver le pacte d'Alger (Ould kaddour)

NOUAKCHOTT- Le 31e sommet des chefs d'Etat et de gouvernement dont les travaux débuteront dimanche dans la… Plus »

Dans un entretien accordé à CNBC lors de son séjour à Washington, le ministre de l'énergie russe a déclaré que les intérêts divergeaient entre pays mais qu'il était possible de trouver "des décisions équilibrées et des solutions sensées ".

Moscou et Riyad, rappellent-on, n'ont jamais caché leur intention de pomper plus de pétrole après le redressement relatif des cours. Les deux pays ont proposé en juin une augmentation de 1,5 million de barils/jour qui prendra effet à partir de septembre prochain.

Et si les prix se maintiennent toujours à la hausse même après la décision de l'Opep à Vienne d'augmenter d'un million de barils, c'est parce que cette offre supplémentaire viendra compenser la baisse de la production vénézuélienne et libyenne, a-t-il expliqué.

