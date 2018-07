Congo-Kinshasa: Il a versé son sang pour la France - Un fils de Kester Emeneya honoré par Emanuel Macron !

Le célèbre médecin et activiste congolais Denis Mukwege a émis des doutes sur la… Plus »

Toujours assis dans son fauteuil roulant, renseigne-t-on, ce soldat de 28 ans commande la lumière et la télévision qu'il laisse le plus souvent allumée, grâce à un bouton au niveau de sa mâchoire.

Après plusieurs années de rééducation dans un service des invalides, il parvient de nouveau à parler et à bouger la tête, même s'il a perdu l'usage de ses bras et de ses jambes.

Au milieu de dizaines de photos et fanions accrochés aux murs, le caporal-chef Kevin EMENEYA, sourire aux lèvres dans son plus bel uniforme, a été très ému de la visite du Président français et sa délégation, dans la chambre qu'il occupe à l'Institution nationale des Invalides.

Au-delà des bobards qui se disaient autour de sa mort, la situation de cet enfant qu'il a eu avec son ex-épouse Liliane Epondo, l'avait sérieusement tourmenté et affecté au plus haut degré sa santé jusqu'à en mourir. Evidemment, le patron de Victoria Eleison n'a pas pu supporter le malheur qui est arrivé à son fils devenu tétraplégique aujourd'hui.

Copyright © 2018 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.