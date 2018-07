Ile Maurice: Agression d'un handicapé - La version de Husein Abdool Rahim

Mais alors qu'il rebroussait chemin et qu'il avait enclenché la marche arrière, Vinay aurait heurté la voiture de Rahim. «J'ai attendu quelques minutes pour qu'il sorte. Je suis retourné chez ma mère et j'ai appelé mon ex-femme pour lui raconter ce qui s'était passé. Elle m'a dit qu'elle était au poste de police de Nouvelle-France en compagnie de Rahim. Tous deux portaient plainte contre moi.»

Que s'est-il passé samedi dernier, 23 juin, entre Husein Abdool Rahim et Vinay (prénom d'emprunt), un enseignant habitant le sud de l'île qui souffre d'un handicap partiel ? Ce dernier soutient avoir été agressé par l'homme derrière la chute de Ravi Yerrigadoo. Bien que leurs versions des faits ne corroborent pas, Husein Abdool Rahim confirme qu'il a bel et bien malmené Vinay, 38 ans, devant le poste de police de Nouvelle-France.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.