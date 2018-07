Congo-Kinshasa: Ronsia Kukielukila - "Je pense qu'il n'y a pas assez d'humoristes congolais au niveau international"

Le célèbre médecin et activiste congolais Denis Mukwege a émis des doutes sur la… Plus »

Il est également porteur du prix Rfi talent du rire 2017, de la Coupe d'Afrique du rire, du meilleur humoriste africain, et il était dernièrement sur les marches du Marrakech du rire avec Jamel Debbouze, le célèbre humoriste français connu de partout. Très bientôt, il ira en tournée en passant par Kigali et Abuja. Pour lui, la grosse tâche reste l'absence des artistes comédiens sur la scène internationale, et estime qu'il est prêt à prester autant qu'il le fait ailleurs. "Je peux tout faire ici, nous sommes un pays francophone. Je pense qu'il n'y a pas assez d'humoristes Congolais sur le milieu international. Et ça c'est non seulement un devoir mais aussi des efforts à fournir", a-t-il laissé entendre.

Cet humoriste comédien de Kinshasa a été primé meilleure révélation de l'année parce que ces deux dernières années ont été celles remplies de satisfaction pour lui qui est aujourd'hui présenté comme l'ambassadeur de la RD. Congo sous les grands projecteurs. Actuellement, il est présent dans les différentes cérémonies et manifestations en Afrique dont le "Parlement du rire" chapeauté par Mamane, auquel il y a participé deux fois. Il a lâché au sortir de la cérémonie : "J'attendais, je me disais que les gens ne voient pas ce que je fais... Mais au final, je suis surpris d'être la révélation avec ce prix spécial du meilleur jeune comédien. Que ce projet aille de l'avant".

C'est lors de la première édition du prix pour le mérite de la démocratie organisé le 23 juin dernier, que Ronsia Kukielukila a reçu ce prix qui, pour lui, est un geste d'immense reconnaissance à sa personne. "C'est avec beaucoup d'émotions et pleins d'amour que je reçois ce prix. Parce que c'est bien d'être primé ailleurs, mais c'est aussi important d'avoir la reconnaissance de son pays. Et ça, c'est quelque chose d'assez magique", a-t-il déclaré, manifestement très ému.

