Mauritanie: Me Mignard interpelle Macron sur le sort d'un sénateur emprisonné

« Deuxièmement, ce qui est indispensable, c'est l'unité de chaque pays, poursuit l'avocat de Mohamed Ould Ghadda. L'unité nationale de la Mauritanie est indispensable pour la réconciliation. Cela passe par le respect du droit et que toutes ces personnes puissent retrouver leur complète liberté de mouvement. Pour lutter sérieusement dans le Sahel contre le jihadisme, nous avons besoin d'une Mauritanie réunifiée, réconciliée et qu'on arrête ces poursuites contre toutes ces personnes parce que c'est une division du pays ».

« Nous ne demandons pas aux autorités français de s'ingérer dans les affaires de la Mauritanie, explique Me Mignard. La France et la Mauritanie sont des alliées politiques et militaires. La France, comme d'ailleurs l'ensemble des Etats du G5 Sahel, a d'abord intérêt à ce que le maximum de respect des droits soit assuré dans chacun des pays, puisque c'est quand même bien au nom du droit que ces pays se battent contre les jihadistes ».

