Togo: Une trentaine de bourses distribuée aux élèves des lycées d'Agoè et de Lomé

Des promotions autour des frais scolaires, des distributions de bourses à travers des concours, une nuit de l'intégration et autres, mais l'ESA (Ecole Supérieure des Affaires) continue d'innover.

Consciente de ce qu'il faut pour la réussite dans la vie surtout pour les étudiants ou futurs étudiants, « un esprit sain dans un corps sain », cette université privée d'Excellence du Togo, depuis ce week-end a accroché une nouvelle corde à son arche. Il s'agit de l'évènement sportif « ESA en mouvement avec les jeunes ».

Il s'agit d'une compétition de football inter lycée dont la finalité est d'octroyer des bourses d'étude à ces établissements qui ont pris part et aussi directement à des jeunes élèves en classe de Terminale et qui pourront devenir l'année suivante des étudiants, une fois le BAC obtenu.

Pour cette première édition, tout bilan fait, le Président Directeur Général de l'ESA, Dr Charles Birrégah a indiqué que « les objectifs sont atteints et ça va être renouvelé chaque année avec des prix encore plus supérieurs que ce qui a été distribué aujourd'hui (dimanche) ».

« Nous offert des bourses aux établissements pour que les futurs étudiants, les meilleurs viennent fréquenter à ESA gratuitement. Nous avons distribué trente bourses », a-t-il poursuivi. Parlant d'objectifs, il a confié qu' « "ESA en mouvement avec les jeunes" c'est pour voir ces jeunes puissent s'épanouir, quand nous les voyons heureux comme ça, nous sommes contents. ESA a été créée pour que la jeunesse puisse trouver son chemin, créer cette communion entre nous et les futurs étudiants de l'ESA pour qu'ils connaissent ESA et demain ils seront nos étudiants.

C'est une manière de leurs faire comprendre qu'il faut avoir le BAC, à bien travailler pour avoir le BAC et venir à l'ESA ». Toutefois, il y tient à la qualité de ces futurs étudiants. « C'est pourquoi nous donnons les bourses aux meilleurs, ça va les amener à travailler beaucoup et une jeunesse éduquée donnera un Togo prospère », a-t-il aussi ajouté. Et pourquoi faire cette compétition rien qu'avec les lycées ? La réponse du PDG d'ESA est claire : « Ce sont ces lycées qui nous amènent les étudiants », donc raison de plus de créer une certaine continuité et convivialité avec ces lycées.

Au terme de cette compétition sportive qui a connu la participation de 8 lycées de la nouvelle préfecture d'Agoè et du Grand Lomé, c'est le Lycée technique et professionnel d'Adidogomé qui s'en tire à bon compte avec le trophée de vainqueur de cette première édition du tournoi n plus d'une enveloppe, d'un jeu de maillots et un ballon, celui de meilleur joueur à Kader Sébabi et de meilleur buteur à Franck Atagba. Battu en finale, CETIS a aussi eu droit à une enveloppe, un jeu de maillots et un ballon, idem pour le 3ème de la compétition, le Lycée la Bruyère qui avait disposé de RM.

Chacun des lycées ayant participé à la compétition a eu droit à deux bourses d'étude d'une valeur de 700.000 F cfa fois deux qu'ils auront à mettre à la disposition de leurs meilleurs étudiants qui n'ont pas forcément pris part à la compétition. Outre ces bourses, des tirages au sort ont permis directement à des joueurs des différentes équipes, en classe de Terminale, au travers d'un tirage au sort de reparti également avec des bourses d'étude, dont ils pourront en jouir, une fois le BAC décroché.

Rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine, toujours dans la même ferveur avec ESA qui ambitionne d'ouvrir dans un futur proche, une filière Management des Sports. Et pour cela, le Directeur des Sports au ministère des Sports, Salokofi Eloi, présent à cet évènement a laissé entendre que, pour ce faire, « l'ESA est en relation avec d'autres instituts ».