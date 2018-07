Algérie: Un narcotrafiquant arrêté et 71 kg de kif traité saisis à Naâma (MDN)

Alger — A. H.-Un (1) narcotrafiquant a été arrêté, samedi à Naâma, par un détachement combiné de l'Armée nationale populaire (ANP) qui a également saisi 71 kg de kif traité, indique dimanche le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement combiné de l'Armée nationale populaire a arrêté, le 30 juin 2018 à Naâma (2é Région militaire) un (1) narcotrafiquant et saisi (71) kilogrammes de kif traité et un (1) véhicule touristique", précise la même source.

Dans le même contexte, des détachements de l'ANP "ont saisi, lors d'opérations distinctes menées à In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar (6e RM), (14) groupes électrogènes, (10) marteaux piqueurs, un (1) véhicule tout-terrain et deux (2) motocyclettes".

Par ailleurs, des détachements de l'ANP et des Garde-frontières "ont intercepté (26) immigrants clandestins de différentes nationalités à In Amenas (4e RM) et Tlemcen (2e RM)", rapporte également le communiqué.