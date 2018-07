Madagascar: Saham - Somaphar - Un partenariat sur l'épargne par capitalisation pour les pharmaciens

interview

Le DG de Saham Assurances, Cristel Chesne à droite, avec le DG de Somaphar, Jean-Christophe Court.

Le développement du secteur financier s'accélère. Grâce à un accord conclu entre Saham Assurances et Somaphar, les pharmaciens ont désormais accès aux rémunérations de capital les plus attractives, à l'exemple de celles relatives aux bons de trésor. Interview croisée avec Cristel Chesne, DG de Saham et Jean-Christophe Court, DG de Somaphar.

Quelles sont exactement vos activités ? Que faites-vous sur le marché financier ?

Cristel Chesne (CC). Saham est une compagnie d'assurances toutes branches installée à Madagascar depuis 2005. Elle est une filiale du Groupe international Saham Finances, leader panafricain des assurances, présent dans 26 pays à travers 35 compagnies d'assurances.

Jean-Christophe Court (JCC). Somaphar est un importateur et grossiste-répartiteur de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques à Madagascar, depuis 1963. C'est une filiale du Groupe international CFAO-Eurapharma, leader de la distribution, qui accompagne les besoins d'équipement et de services, de santé et de consommation, dans plus de 36 pays d'Afrique et dans sept Collectivités d'Outre-Mer. Nous travaillons avec plus de 200 pharmacies d'officine clientes et de plus de 100 laboratoires pharmaceutiques nationaux et internationaux fournisseurs.

Que représente cette épargne par capitalisation que vous avez développée ensemble ?

Il s'agit d'une anticipation de la retraite avec un capital. L'idée est de mettre à la disposition du pharmacien un capital avec des intérêts à l'arrivée de sa retraite. Suite à une étude menée dans plusieurs pays, on a constaté que les pharmaciens ne capitalisent pas, car les offres adéquates n'existaient pas sur le marché. Les besoins étaient toujours présents et c'est pour cela que nous avons conçu cette offre simple baptisée « Epargne Retraite « Somafara ». Après souscription, le pharmacien fera des dépôts de capital, selon sa convenance. Après accord du client, nous plaçons ces fonds pour avoir les rendements les plus intéressants sur le marché. Cela pourrait être par des dépôts à terme ou par des bons de trésor par adjudication. 100% des rendements sont réservés au client, avec le capital. Nous prélevons juste des frais de gestion. Bref, ces placements peuvent donner jusqu'à plus de 10% nets en intérêt du capital.

Qu'est-ce qui a motivé ce partenariat ?

JCC. Somaphar a choisi Saham pour lancer ce concept « Somafara », étant donné que d'une part, c'est un acteur majeur du secteur d'assurances à Madagascar et en Afrique et d'autre part car son offre d'épargne retraite par capitalisation très intéressante correspondait à nos attentes et à celles de nos clients pharmaciens d'officine. Nos clients pharmaciens nous ont fait part de leur souhait de bien préparer leur retraite en plaçant leur argent de manière sûre, soit pour détenir un capital - pour eux ou pour leurs enfants - quand ils arrêteront leur activité ; soit pour investir dans un projet de développement de leur pharmacie. L'offre de Saham nous a semblé très facile à mettre en place et tout à fait adaptée aux besoins de tous nos clients quel que soit leur potentiel de capitalisation.

Le domaine des assurances reste peu connu à Madagascar. Le grand public a tendance à croire que les contrats d'assurances sont réservés aux riches. D'autres pensent que c'est du vol. Votre avis sur le marché malgache ?

Le secteur des assurances à Madagascar connaît un déficit de communication, et nous autres, compagnies d'assurances, sommes les premiers responsables. Les acteurs économiques, entreprises, institutions et particuliers ne connaissent pas suffisamment notre métier et nos produits ainsi que la réglementation à laquelle les compagnies d'assurances comme Saham sont soumises. Les produits d'assurances permettent d'atténuer l'impact des chocs sur la vie des entreprises et des particuliers.

Le Code des Assurances applicable à Madagascar réglemente la profession dans un souci de protection des assurés. Le secteur des assurances à Madagascar doit travailler pour développer l'accès aux assurances en proposant des produits adaptés à tous les types de clientèle et à tous les niveaux de revenus. Si nous réussissons sur tous ces plans, nous balayerons ce genre d'idées reçues.