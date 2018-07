Ile Maurice: Clichés pornos sur Messenger - Rêvant de mannequinat, elle est piégée par un faux photographe

Après plusieurs semaines, elle se rend finalement compte qu'elle se fait mener en bateau et coupe toute communication avec l'homme. «Lerla li'nn koumans ménas mwa. Li'nn dir mwa si mo pa avoy li ankor foto, li pou montré bann foto-la mo fami.» Prise de panique et ne sachant quoi faire, elle a fini par céder aux demandes du maître chanteur. Elle a bien essayé de le bloquer sur Messenger, mais cela n'a pas calmé ses ardeurs pour autant.

Après qu'il lui a promis monts et merveilles, dont un contrat en Australie, cet homme, caché derrière un faux profil, lui a demandé de lui envoyer des photos pour «évaluer son potentiel». Au fil de la conversation, les demandes se font de plus en plus audacieuses. «Li'nn dir mwa avoy foto en bikini. Apré li'nn dir bizin ankor foto, mo'nn avoy li bann foto inpé 'dévoilant'... » confie la jeune fille, les larmes aux yeux.

