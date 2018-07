Gabon: Aide au développement - YAS, une opportunité pour l'innovation et l'entreprenariat jeunesse en Afrique !

Lancée lors du Responsible Business Forum qui se tenait du 27 au 28 juin dernier à Johannesburg, « YAS » (Youth for Africa and SDGs ou Jeunesse au service de l'Afrique et des ODD) est un centre digital ouvert qui offre l'accès à des opportunités de financement, de mentorat et de réseautage à travers une liste de microsites et un répertoire cartographique consultable par pays et par secteur.

Il est le produit d'un partenariat entre le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et Accenture Afrique du Sud.Une opportunité à saisir pour les entrepreneurs en quête de financement direct.

« YAS » propose des services dans les 4 domaines clés de l'entreprenariat : information, mentorat, financement et réseautage. Lors de la présentation officielle, Lamine Momodou Manneh, Directeur du Centre régional de services pour l'Afrique du PNUD a déclaré que : « S'inscrivant dans la lignée de l'initiative YouthConnekt, YAS est une solution panafricaine à guichet unique qui permet de mettre les jeunes entrepreneurs africains en rapport avec les services d'information et de services disponibles. Elle aidera à l'avancement des projets liés aux Objectifs de développement durable et tirera partie du potentiel innovation du continent ».

Un optimisme partagé aussi par Sandiso Sibisi, Chargé de l'Innovation ouverte en Afrique auprès d'Accenture qui estime pour sa part que : « YAS sera en mesure de mieux assister le secteur privé en termes d'innovation, de diversification de l'offre et d'accès aux jeunes talents en Afrique et permettra aussi l'essor de l'écosystème des entrepreneurs ». « YAS » est un centre digital ouvert qui offre l'accès à des opportunités de financement, de mentorat et de réseautage à travers une liste de microsites et un répertoire cartographique consultable par pays et par secteur (par exemple, mentorat, programme gouvernemental, incubateur, etc.).

L'initiative prévoit également l'octroi d'un financement à des jeunes pour leur permettre de lancer ou développer des innovations en vue de la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD). Les projets financés par le PNUD dans le cadre de « YAS » se verront octroyer des bourses / subventions dans deux domaines. D'une part, les Ecosystèmes avec des subventions qui cibleront les écosystèmes locaux grâce à un soutien financier pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes dans la cadre d'activités telles que le développement de plans d'affaires, des événements de réseautages, de mentorat et des présentations.

Et d'autre part, les Startups avec des subventions directes pour le développement d'un projet d'affaires, la soumission d'appels d'offres et le financement par actions à des start-ups plus établies. « YAS » offre aussi aux jeunes une formation pour articuler leurs propositions commerciales. Dans le cadre de son lancement, « YAS » lance un défi Innovation ouverte (Open Innovation) en vue de la réalisation des ODD. Les candidatures gagnantes recevront un financement pour lancer, valider et développer leur projet. (Pour candidater : https://www.yasdg.com/login/ )