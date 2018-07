Cote d'Ivoire: Lutte contre l'immigration clandestine - 6 jeunes de Grand-Bassam reçoivent un chèque de 15 millions Fcfa

Six jeunes du projet Start-up Bassam ont reçu le 30 juin 2018, au Centre de culture Jean-Baptiste Mockey de Grand-Bassam, un chèque de 15 millions de Fcfa. C'était en présence de Stefano Lo Savio, ambassadeur d'Italie en Côte d'Ivoire.

C'était dans le cadre du projet dénommé parcours créatifs et futurs innovants pour les jeunes sénégalais et ivoiriens financé par le ministère de l'Intérieur d'Italie, la région de Pirmonte, la commune de Vinovo et Vinovo for Africa.

Selon les initiateurs, le projet dont le but est de réduire les causes de l'immigration clandestine, a été initié conjointement par la mairie de Grand-Bassam et la Communauté Abel.

Ainsi, sur 215 jeunes inscrits en mai 2017, 114 ont eu droit à des formations en entrepreneuriat, en gestion d'entreprise et en techniques de communication et 107 à des formations spécifiques sur la récupération, le recyclage des déchets toxiques, etc. Au terme de la formation, six (6) jeunes qui remplissaient les critères, ont été financés.

Rappelons que la commune de Grand-Bassam a signé en mars 2017, un partenariat d'appui à l'insertion des jeunes avec des partenaires italiens.