Congo-Kinshasa: Portrait de Bienvenu BAGALWA

Le célèbre médecin et activiste congolais Denis Mukwege a émis des doutes sur la… Plus »

extensions de contrats et de produire les rapports sur le tableau des effectifs, communément appelé Staffing table. A côté de cela, et pour avoir travaillé au sein de l'Unité d'assistance aux clients, je suis de temps à autre sollicité pour répondre à certaines questions si nécessaire. En tant que LPE-‐T (Local Processor Expert In Travel management) j'assiste les staffs pour la résolution de leurs difficultés dans le traitement de leurs requêtes en Umoja ». Voilà donc pour ses attributions actuelles à la MONUSCO.

Un travail d'assistance à la gestion des carrières et d'accompagnement du personnel dans leurs démarches administratives. « Mon travail consiste à traiter les cas de réaffectation des staff nationaux, aussi bien qu'internationaux et les cartographier dans Umoja. Il m'arrive aussi de demander les

Copyright © 2018 United Nations Stabilization Mission in the DR Congo. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.