Ile Maurice: Villes les plus chères - Port-Louis occupe la 161e place

Dans le Top 10, six villes asiatiques. Le cabinet de conseil Mercer a récemment publié son nouveau classement des villes les plus chères dans les cinq continents, à l'intention des expatriés. Une liste de 209 villes a été établie. Notre capitale, Port-Louis, occupe la 161e place.

Afin d'établir son classement, Mercer a pris en consideration les prix de plus de 200 produits et services, dont le logement et l'alimentation. Il est intéressant de noter, par exemple, que le coût de la vie à Maurice est plus cher qu'à Cape Town (170e) ou Johannesburg (177e) en Afrique du Sud.

Sur la plus haute marche du podium des villes les plus chères, Hong Kong. Sur la seconde marche, on retrouve Tokyo (Japon), tandis que Zurich (Suisse) ferme le podium.

Singapour se classe à la 4e position, juste devant Seoul, en Corée du Sud. Luanda, en Angola, est en 6e position. Suivie de Shanghai en Chine et Ndjamena, au Chad, respectivement. A la 9e place, Beijing, en Chine, tandis que Bern, en Suisse, clôture le Top 10.

Londres, en Angleterre, une destination prisée par les Mauricens, se retrouve à la 19e position. Dubaï atterrit au 26e rang, alors que Sydney, en Australie, est à la 29e place.

La capitale de la France, Paris, se retrouve en 34e position. Abhu Dhabi à la 40e et Riyadh à la 45e. Mumbai, en Inde, se classe, elle, 55e.

Le Top 3 des villes les moins chères sont: Banjul en Gambie (207e) ; Tunis en Tunisie (208e) ; et Tashkent en Ouzbékistan (209e).