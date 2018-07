Tunisie: L'argent en double messieurs...

Pour Ons Jabeur, elle a obtenu une invitation au tableau final et affrontera au premier tour la Suissesse Viktorija Golubic, 100e WTA (25 ans), et qui n'a pas fait mieux que le deuxième tour en 2017 sur le tournoi londonien. Sur le papier, les deux Tunisiens ont des chances intactes pour passer le cap du premier tour et avancer au tableau final. Mais il faudra le faire sur le court. Cette saison semble pleine pour Jaziri qui a repris sa place au Top 60. Sur cette surface spéciale, le gazon, l'aisance technique, les placements, la volée, comptent beaucoup pour gagner. Jabeur et Jaziri auront-ils le mental et les qualités pour avancer au tableau?

C'est au début de cette semaine que l'aventure de Malek Jaziri et Ons Jabeur commencera à Wimbledon. Jaziri est tombé au premier tour sur Jared Donaldson, 54e ATP. Les deux joueurs se rencontreront pour la première fois à Wimbledon, mais se sont déjà rencontrés deux fois avant : en 2014 à «Champaign» et c'est Jaziri qui l'a emporté, alors qu'en 2016 à Miami (qualifications), c'est l'Américain qui l'avait emporté.

C'était insuffisant pour monter sur le podium et finalement c'est un bilan très moyen. A rappeler qu'en double dames, la paire formée de Bechri et de Bouzgarou a été éliminée dès les huitièmes de finale. Côté médaille d'or, Lamine Oualabe a décroché l'or après avoir battu Lucas Catarina 2-0. Chez les dames, la Turque Basak Eraydin a glané l'or en battant Fino Ferro 2-1.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.