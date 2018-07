Burkina Faso: Clôture de l'AG des sociétés d'Etat - Des performances globalement satisfaisantes

L'Assemblée générale des sociétés d'Etat (AG-SE) a clos ses travaux le 29 juin 2018, à Ouagadougou, en présence du Premier ministre, Paul Kaba Thiéba. Zoom sur les performances réalisées et les principales conclusions de cette rencontre des entreprises publiques burkinabè.

Les sociétés d'Etat burkinabè, dans leur grande majorité, ont réalisé au titre de l'année 2017, des performances qui ont donné satisfaction au président par délégation de l'Assemblée générale des sociétés d'Etat (AG-SE), le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba. « De manière générale, les résultats sont satisfaisants. Il y a seulement deux entreprises déficitaires sur les 21, alors que l'année passée, il y avait 8 société déficitaires.

Quand je regarde l'évolution des chiffres d'affaires, de la valeur ajoutée, des bénéfices nets, de la contribution des sociétés d'Etat au budget de l'Etat, tous ces paramètres sont en hausse. Ce qui indique que nos entreprises sont en meilleure forme financière. Et cela est un motif de satisfaction», a déclaré le chef du gouvernement, à la fin des travaux de la 26e session de l'AG-SE, tenue les 28 et 29 juin 2018, à Ouagadougou.

En effet, il est ressorti du rapport général de l'AG-SE 2018, que les entreprises publiques du Burkina ont produit 140,2 milliards de FCFA de résultats nets bénéficiaires, contre 695,8 millions de résultats nets déficitaires. Les résultats négatifs proviennent de la Société burkinabè de télédiffusion (SBT) et de la Minoterie du Faso (MINOFA), spécialisée dans la production industrielle et la commercialisation des produits et sous-produits du blé et du maïs. On note également comme résultat positif, plus de 25 milliards de F CFA au titre des dividendes à verser à l'Etat.

Le satisfecit n'est cependant pas total. En sus des deux entreprises déficitaires, cinq sociétés ont connu une baisse de leur chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2017. L'examen des rapports de gestion des sociétés à capital public a aussi fait ressortir des insuffisances et des manquements.

Appliquer le code de bonne gouvernance

Il s'agit notamment du non-respect des engagements pris lors de la dernière session et de la faible mise en œuvre du code des bonnes pratiques de gouvernance des sociétés d'Etat, adopté en 2015 par certaines entreprises. « Le code de bonnes pratiques a été adopté mais il est insuffisamment mis en œuvre. Il y a moins de 50% des entreprises publiques qui l'ont internalisé dans leur mode de gestion », a souligné Paul Kaba Thiéba.

Face à ces manquements qui sont facteurs de contre-performance, le Premier ministre a insisté sur la nécessité pour les dirigeants des entreprises étatiques d'adopter une stratégie de gestion des sociétés d'Etat axée sur les résultats conformément aux conclusions de la 24e assemblée générale et de faire des sociétés publiques, des entreprises dynamiques, compétitives et rayonnantes au niveau national et international, tout en remplissant leur mission de service public et d'obligation de résultats.

Mais ces objectifs ne seront jamais atteints sans un attachement aux meilleurs normes et standards internationaux de gestion, sans des ressources humaines compétentes et motivées, a précisé le chef du gouvernement. La réalisation de tous ces objectifs passent également et nécessairement par l'application effective du code de bonnes pratiques de gouvernance, par l'élaboration d'une cartographie de risques, a - t-il ajouté.

En un mot, le Premier ministre à appeler les responsables des sociétés d'Etat à mettre en œuvre intégralement les principales recommandations issues de l'AG-SE ainsi que les différents avis émis par les auditeurs internes et externes que sont l'ASCE-LC, la Cour des comptes, l'inspection générale des finances.

Pour lui, le pouvoir exécutif ne faillira pas à sa part de contrat dans l'accompagnement des entreprises publiques. « Le gouvernement pour sa part, sera pleinement à vos côtés pour l'atteinte de ces défis, à un moment où l'économie nationale a besoin de diversifier les sources de création de richesse et de lutte contre la pauvreté et le sous-emploi », s'est voulu rassurant, Paul Kaba Thiéba.

Au titre des recommandations communes, les participants ont invité le ministre en charge du commerce, de l'industrie et de l'artisanat, à élaborer, dans les meilleurs délais, un rapport en conseil de cabinet sur la viabilité des maîtrises d'ouvrages délégués publics.

Outre les recommandations générales, l'assemblée a formulé des recommandations individuelles tenant compte des contraintes particulières de chaque entreprise. L'AG-SE, par exemple, a instruit la SONABEL de prendre des mesures idoines pour maîtriser ses charges liées au personnel, de rechercher avec le ministère de l'Economie, des solutions à ses importants emprunts directs et aux fortes dettes de TVA, d'accélérer la mise en œuvre des projets en cours en vue de pallier les multiples délestages d'ici à 2019 et, enfin, de se doter d'un plan d'investissements.

A l'ONEA, l'assemblée a recommandé de prendre des dispositions pour mettre en œuvre un plan de distribution de l'eau. L'AG-SE a pris plus d'une trentaine de résolutions collectives et individuelles portant, entre autres, sur les indemnités des membres et des présidents de conseils d'administration, les honoraires des commissaires au compte, la validation des mandats de certains membres organes dirigeants.