Burkina Faso: Mobilité urbaine - Les rues Wemba-Poko et 29.46 inaugurées à Ouagadougou

Le ministère des Infrastructures a inauguré les rues Wemba Poko et 29.46, situées au quartier Wemtenga de Ouagadougou, le samedi 30 juin 2018, sous la présidence du chef de l'Etat, Roch Marc Christian Kaboré.

Lancés officiellement le 30 octobre 2017 par le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, les travaux de bitumage des rues Wemba-Poko et 29.46 situées au quartier Wemtenga de Ouagadougou, ont été achevés dans les délais requis. Les deux voies ont été inaugurées dans la matinée du samedi 30 juin 2018, en présence du Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré et de nombreuses personnalités. Le bitumage de ces rues va permettre de fluidifier le transport urbain dans la ville de Ouagadougou à travers la décongestion des axes principaux de la zone comme l'avenue Babanguida et le renforcement de la sécurité routière.

Le ministre des infrastructures, Eric Bougouma, a salué « l'esprit de clairvoyance et de construction » du chef de l'Etat qui a encouragé les travaux d'aménagement et de bitumage de voiries urbaines à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso et dans les grands chefs-lieux des régions. « La réalisation des travaux des deux rues parallèles à Babanguida s'inscrit dans le cadre du développement des infrastructures routières, essentielles dans l'atteinte des objectifs du PNDES », a-t-il souligné. Le projet de bitumage des deux rues a coûté plus de trois milliards de F CFA au budget de l'Etat. Aux dires de Eric Bougouma, l'essentiel des travaux a consisté, entre autres, en des activités préparatoires et de terrassement, la construction des corps de chaussée, le revêtement en BB, la réalisation d'un réseau d'assainissement, et l'éclairage public.

Poursuivre le désenclavement du pays

Le ministre des Infrastructures a félicité l'entreprise GLOBEX Construction et le bureau d'études TED Ingénieurs Conseils, chargé du contrôle des travaux pour « le travail abattu et la conduite du chantier dans des conditions remarquables ».

« Vous avez cru en vos capacités à relever le défi qui consistait à livrer les travaux dans les règles de l'art et dans le délai contractuel », a relevé M. Bougouma. Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a soutenu que c'est une nécessité d'œuvrer à l'amélioration de l'état des voies, jonchées parfois de nids-de-poule. Pour lui, le processus de désenclavement du Burkina Faso va se poursuivre sur d'autres terrains. Le maire de Ouagadougou, Armand Béouindé, a exprimé sa satisfaction de voir les deux voies bitumées sur une longueur totale 1,65Km, toute chose qui contribue au développement des infrastructures routières dans la ville. Il a traduit sa reconnaissance au chef de l'Etat pour les efforts qu'il déploie pour le bitumage et la réalisation de la voirie dans la ville de Ouagadougou, notamment dans les quartiers comme Wemtenga, Cissin, Larlé, Kogl-Naaba, Koulouba, Dapoya, Tampouy et Samandin.

« Je vous renouvelle toute la gratitude de la population de Ouagadougou, car ces voies contribuent à réduire le temps des déplacements et à améliorer la mobilité urbaine qui constitue un des axes prioritaires du mandat du conseil municipal », a indiqué M.Béouindé. Il a invité les populations de Wemtenga et les riverains à veiller à la préservation de la qualité des voies qui viennent d'être inaugurées.

Le représentant des chefs coutumiers du quartier et celui des élèves de l'école Wemtenga « A », qui a bénéficié dans le cadre des travaux, d'une clôture, ont remercié les premières autorités pour toutes ces initiatives.