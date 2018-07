Burkina Faso: Gouvernance politique - Le coup de gueule de Pascal Zaïda

Le Cadre d'expression démocratique (CED) a tenu sa 1re assemblée générale, le samedi 30 juin 2018, à Ouagadougou, pour donner sa lecture de la gestion du pouvoir par le régime de Roch Marc Christian Kaboré à mi- mandat.

Le président du Cadre d'expression démocratique (CED), Pascal Zaïda, trouve la gestion du pouvoir par le président Roch Marc Christian Kaboré « mauvaise », parce qu'elle ne répond pas aux aspirations du peuple burkinabè. L'activiste de la société civile a donné sa lecture de la gouvernance du pays, le samedi 30 juin, lors d'une assemblée générale de sa structure. Pour lui, les lignes n'ont pas bougé sur les plans économique, politique, judiciaire et sécuritaire après deux ans et demi de gestion du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP).

De ce fait, il a donné un ultimatum de six mois aux autorités pour juger le dossier de l'insurrection populaire et celui du putsch manqué du 16 septembre 2015, et que tous les témoins cités comparaissent. Selon lui, le dossier du coup d'Etat manqué est reporté à chaque audience. Quant à la loi « shérif », il a demandé sa suppression à la prochaine session de l'Assemblée nationale, qui se tiendra en septembre 2018. En ce qui concerne les exilés politiques, il souhaite leur retour d'ici à décembre 2018. «Autrement, dit nous n'allons pas accepter qu'on entende à 3 mois de l'élection présidentielle pour faire venir l'ancien président Blaise Compaoré.

Cela en vue de montrer aux yeux du peuple qu'il est un homme de la réconciliation. Passées ces prescriptions, nous allons engager des actions », a-t-il indiqué. Sur le plan économique, M Zaïda dit ne pas constater le décollage du Plan national de développement économique et social (PNDES). « Voici deux ans et demi que le Plan national de développement économique et social (PNDES) annoncé comme étant la boussole pour un développement endogène, s'est déboussolé parce que le constat sur les plans économique, social, politique, judiciaire et sécuritaire est alarmant », a-t-il regretté.

De la fronde sociale

Selon lui, depuis l'arrivée du MPP au pouvoir, la fronde sociale a atteint sa vitesse de croisière. « Cela démontre leur (autorités) incapacité à engager un dialogue honnête avec les syndicats » t-il souligné.

Au chapitre des droits et des libertés d'expression, M. Zaïda a constaté un recul grave, car pour lui, le pouvoir actuel, dépassé par les événements, veut « museler » toute sorte de critiques et de propositions d'amélioration. « Force est de constater que ces critiques sont réprimées. A titre d'exemple, le refus catégorique des autorités de nous permettre d'organiser notre meeting. A cela s'ajoute mon incarcération et celle de l'activiste NaimTouré à la Maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou (MACO)», a soutenu le président du CED. Au plan sécuritaire, à l'écouter, le gouvernement a affiché son incapacité à lutter contre le terrorisme.

« A cause de cette situation, plusieurs élèves n'ont pas pu composer les examens du CEP et du BEPC. Tout en félicitant les forces de l'ordre et de sécurité pour les efforts inlassables qu'elles déploient, il serait intéressant que les autorités donnent la possibilité à ces personnes de s'exprimer sur la réalité de ce qu'elles vivent sur le terrain » a-t-il décrié. Il a, par ailleurs, jugé inadmissible que le gouvernement s'engage avec les banques commerciales pour contracter des prêts de 100 millards FCFA à un taux annuel de 6,5%, soit 137 milliards FCFA à rembourser en sept ans et demi avec des commissions qui s'élèvent à 700 000 000 FCFA.