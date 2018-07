Burkina Faso: Wendkuni bank International - Un nouveau-né au grand cœur

Les responsables de Wendkuni Bank International ont officiellement lancé les activités de leur établissement, le 29 juin 2018 à Ouagadougou. Dans la foulée, la nouvelle banque a offert du matériel médicotechnique d'une valeur de 5 millions de F CFA au Centre universitaire pédiatrique Charles- de- Gaulle.

Le paysage bancaire burkinabè s'est agrandi à 14, depuis le 31 mai 2018, avec l'ouverture de Wendkuni bank International (WBI). La cérémonie officielle du lancement des activités de ce nouvel établissement financier a eu lieu, le vendredi 29 juin à son siège situé au cœur du projet ZACA de Ouagadougou. La cérémonie, placée sous le haut patronage du Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, a connu la participation de plusieurs personnalités politiques et du monde des affaires.

Pour le directeur général de Wendkuni bank International, Adama Sanfo, cette banque est le fruit de la vision d'un homme d'affaires, Apollinaire Compaoré. Elle ambitionne révolutionner le secteur bancaire au Burkina Faso et même au-delà. WBI est portée à 90% par des nationaux, et se veut une banque moderne et inclusive. «La WBI a un capital de 12 milliards de F CFA, avec un actionnariat quasi national. Elle se lance dans le pari de l'accroissement du taux de bancarisation, du financement des acteurs de l'économie et de la création d'emplois au Burkina Faso», a-t-il expliqué. Pour cela, soutient M. Sanfo, la banque s'est dotée d'un personnel jeune, compétent et expérimenté et son fonctionnement a créé au moins 50 emplois directs.

Une banque au service du développement économique

Le directeur général de WBI a rassuré que sa structure a les capacités pour relever le défi du financement des PME-PMI au Burkina Faso de même que les attentes de sa clientèle, malgré un contexte concurrentiel caractérisé par la présence de 13 banques déjà en activité. Le nouveau-né des banques au Burkina Faso se positionne alors comme une banque innovante à l'écoute de sa clientèle et consciente qu'elle renforcera la capacité globale du système bancaire

à accompagner le développement économique et social du pays. D'où son slogan «Grandir avec vous», aux dires du directeur général de Wendkuni bank International. «Notre dénomination est originale et traduit notre fort attachement aux valeurs culturelles du Burkina Faso» a-t-il soutenu. Une ambition en phase avec celle du gouvernement, selon la ministre déléguée en charge du budget, Edith Clémence Yaka, représentant la Ministre de l'Economie, des Finances et du Développement (MINEFID), qui a salué l'ouverture de la nouvelle banque.

Et d'ajouter que la création de WBI témoigne de la vitalité de l'économie burkinabè et des efforts du gouvernement pour l'amélioration du climat des affaires. Elle a formulé le vœu de voir WBI contribuer à l'amélioration du taux de bancarisation au Burkina Faso qui est de 22%. Un espoir partagé par Paul Kaba Thiéba, qui a félicité les initiateurs de ce projet.

«Cette banque portée par un Burkinabè fait la fierté de notre pays» a laissé entendre le chef du gouvernement. Il est important, à son avis, que chaque Burkinabè puisse avoir accès aux services bancaires. «C'est pourquoi la création de WBI va contribuer à diversifier l'offre des services financiers et à la croissance économique du Burkina Faso. Le gouvernement est donc venu soutenir cette ambition» a-t-il conclu.

La WBI, une entreprise citoyenne

Wendkuni bank International n'est pas une société à la recherche exclusive du profit, selon ses géniteurs. Pour eux, elle se veut une banque inclusive, proche des Burkinabè et soucieuse de leur bien-être. Pour joindre l'acte à la parole, une délégation de WBI, composée entre autres, du Président du conseil d'administration (PCA), Apollinaire Compaoré et du directeur général, sont allés offrir du matériel médicotechnique d'une valeur de 5 millions plus une somme de 5 millions de francs CFA au Centre universitaire pédiatrique Charles- de- Gaulle.

Un don qui vient soulager cet établissement sanitaire selon ses premiers responsables, qui ont exprimé leur reconnaissance à WBI, par la voix du directeur générale, Malick Djebré. Ce noble geste est à saluer à sa juste valeur, a-t-il laissé entendre, car cela va renforcer les capacités de prise en charge des enfants dans les services de kinésithérapie, d'ophtalmologie et des urgences médico-chirurgicales et néonatales. Pour lui, ce matériel vient à point nommé car son établissement connaît depuis 2008, un taux d'occupation de plus de 100% de sa capacité d'accueil. Il a rassuré le donateur du bon usage qui sera fait de ce matériel.