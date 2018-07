Burkina Faso: Concertation Etat-ONG et Associations - Des échanges sur la promotion des produits locaux

Les Journées nationales de concertation (JNC) Etat-ONG (Organisation non gouvernementales)/ Associations de développement (AD) débutées le 28 juin 2018, ont clos leurs travaux, le vendredi 29 juin 2018 à Ouagadougou.

Les Journées nationales de concertation (JNC) Etat-ONG et Associations de développement (AD), institués depuis 2011, se veulent un cadre d'échanges et de dialogue autour des problématiques majeures de développement. La 6e édition s'est tenue les 28 et 29 juin 2018 à Ouagadougou sous le thème : « Diversification de l'économie burkinabè : rôle des ONG/AD dans la promotion de la transformation et la commercialisation des produits locaux... ».

Ce thème, à travers les échanges, va concourir à l'atteinte d'un des objectifs- clés du Plan national de développement économique et social (PNDS) 2016-2020 en son axe 3, qui est de développer un secteur industriel et artisanal compétitif à forte valeur ajoutée et créateur d'emplois décents, a expliqué le représentant du Premier ministre, le ministre d'Etat, Simon Compaoré. L'objectif de ces journées nationales de concertation est de décliner le rôle que les ONG/AD doivent jouer dans la promotion de la transformation et la commercialisation des produits locaux afin de dynamiser ce secteur et permettre aussi à ces ONG/AD d'exposer leurs savoir-faire et compétences en termes de transformation et de commercialisation des produits locaux.

Les JNC permettent aussi de mieux maîtriser les compétences de ces ONG/AD en les mettant en évidence, a souligné le secrétaire général du ministère de l'Economie, des Finances et du Développement, Dr Abel Somé. C'est l'occasion aussi de faire ressortir les difficultés qu'elles rencontrent dans leurs actions et de voir comment le gouvernement peut les accompagner à mieux contribuer au développement du pays, a-t-il poursuivi. « Pour nous, c'est un cadre qui va nous permettre d'échanger sur ce que les ONG et associations font en appui aux acteurs et actrices sur le terrain.

C'est aussi discuter des préoccupations, des goulots d'étranglement pouvant empêcher la réalisation des différentes missions de développement que les ONG/AD se sont assignées », a renchéri la représentante des ONG/AD et Présidente du conseil d'administration (PCA) du Secrétariat permanent des ONG (SPONG), Juliette Compaoré. Les difficultés majeures concernent, selon elle, l'accès au financement, l'appui à l'acquisition des outils de support de production, l'accompagnement à la transformation et à la commercialisation des produits, etc. Face à ces difficultés, ces ONG/AS ont émis des recommandations axées sur deux points majeurs.

Le premier basé sur les marchés formels et la sécurisation des prix des produits agricoles consistant, entre autres, à garantir l'accès des transformateurs au marché national, à sécuriser les prix des produits agricoles à travers des mécanismes variés en vue de booster la production, à améliorer les conditions de transports et d'équipements et à protéger les produits agricoles par la mise en place des barrières non tarifaires. Quant au second point relatif à la transformation des produits, il s'agit de définir une politique industrielle claire permettant de mettre en place des appuis cohérents, de développer une offensive sur la transformation afin d'avoir des unités unifiées plus modernes et d'étendre la tarification spécifique de l'énergie pendant les heures de basses consommations appliquées déjà aux grandes industries pour les petites unités.