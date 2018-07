Burkina Faso: Editorial - Fermeté gouvernementale

Dans une lettre datée du 21 juin 2018 adressée au maire de la commune de Ouagadougou, la présidente du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation (CONASUR), Laurence Maréchal/Ibloudo, par ailleurs ministre en charge de la solidarité nationale, a été très catégorique par rapport à la gestion des inondations dans les zones à risque.

«Le CONASUR n'interviendra pas dans les zones inondables dûment identifiées pour la gestion des mêmes situations... Je vous invite à faire une large diffusion de l'information afin que les populations de ces zones prennent toutes les dispositions pour protéger leurs vies et leurs biens », a-t-elle indiqué dans cette correspondance. Passées les phases de sensibilisation et même parfois de laisser-aller, il était temps que l'autorité adopte enfin une posture de fermeté face aux risques, parfois mortels, encourus par certaines populations de l'agglomération ouagalaise en particulier.

De façon cyclique, depuis plus de dix ans, les inondations ne sont pas seulement récurrentes au Burkina Faso. Elles surviennent régulièrement dans des zones inondables balisées, pour ne pas dire qu'elles affectent presque les mêmes populations, dont le sort est devenu familier à leurs compatriotes. Ces mêmes populations bénéficient, chaque année, de l'assistance de l'Etat via le CONASUR en tout et pour toute mesure corrective. Cela est devenu quasiment un rituel.

Fallait-il continuer à développer un élan de solidarité, de plus en plus difficile en ces temps de conjoncture économique, à l'endroit des personnes prédisposées au sinistre ? N'est-il pas mieux d'anticiper lorsque les organisations internationales de la météorologie avertissent, que la saison 2018 sera particulièrement pluvieuse durant les mois de juillet, août et septembre, avec un risque potentiel d'inondations dans de nombreux pays de la sous-région ? Si les pouvoirs publics hésitent ou éprouvent des difficultés à faire libérer les zones inondables de la capitale, ils peuvent en revanche prendre les dispositions pour que le soutien aux sinistrés de ces zones ne soit pas une prime à leur réinstallation.

C'est en cela, que la méthode Laurence, du nom de l'actuelle ministre en charge de la solidarité nationale, pour impopulaire qu'elle puisse paraître, est la meilleure approche possible de la situation des zones inondables de Ouagadougou. Si les fortes précipitations sont quasiment imprévisibles, les désolations orchestrées de main d'homme dans les zones à risque sont prévisibles et même évitables, pour peu que chaque acteur consente jouer pleinement son rôle.

Cela permettra que les saisons pluvieuses restent des moments d'espoir pour les populations agricoles et non d'angoisses à cause des inondations qui dévastent cultures, habitations, greniers, les mettant dans un dénuement complet comme le redoutent les organisations à but humanitaire qui s'y préparent déjà. Par cette annonce sans précédent, le Burkina répond à l'appel onusien envers les pays- membres à recentrer les efforts sur la prévention des inondations, la planification et non pas seulement sur la riposte.

On ne doit pas continuer à jouer au médecin après la mort, pour des situations prévisibles. Ce n'est pas concevable ! Pour la présente saison pluvieuse, il faut saluer l'anticipation du gouvernement. En ce début de mois de juillet, la sensibilisation sur les dispositions à prendre par les populations en cas d'inondations, de tonnerre ou d'éclairs s'intensifiera par les canaux du Service d'information du gouvernement (SIG), en collobaration avec le ministère de l'Administration territoriale et de la Décentralisation (MATD).