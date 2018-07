Algérie: Benmessaoud - Le secteur touristique du pays connait "une grande dynamique"

Skikda — Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a affirmé, dimanche à Skikda, que le secteur touristique en Algérie connait "une grande dynamique", au travers d'un engouement notable pour l'investissement dans ce secteur.

Cette dynamique se traduit par l'affluence des citoyens vers les structures touristiques et l'engouement des investisseurs pour la réalisation d'hôtels et le développement du tourisme de forêt, saharien et balnéaire, a souligné le ministre en marge de sa visite de travail dans la wilaya de Skikda.

M. Benmessaoud a appelé à maintenir cette dynamique qui mène vers "une reconstruction d'un tourisme national solide" qui répond à la demande domestique à travers tout le pays.

Cet engouement pour l'investissement touristique est le fruit, a-t-il ajouté, des "grandes facilités accordées aux investisseurs", dont l'accélération de la remise des permis de construire et des divers avantages accordés par le ministère de tutelle.

Estimant que ce secteur est générateur de richesses et d'emploi et valorisant de l'image de l'Algérie à l'étranger, le ministre a relevé que son département œuvre à réorganiser l'activité des agences touristiques et de voyage et à réhabiliter leur véritable rôle qui est de promouvoir la destination Algérie dans le pays et à l'étranger et accueillir les touristes étrangers.

Le ministre a inspecté également le projet d'un village touristique engagé dans le cadre d'un partenariat algéro-saoudien dans la zone d'expansion touristique de la commune de Filfila pour un investissement de 7,4 milliards DA.

Réalisé à 75%, ce futur village, d'une capacité de 1.600 lits, occupe un terrain de 130.000 m2 et devra être livré au cours du 1er semestre 2019.

M. Benmessaoud a inauguré, en outre, une résidence touristique privée à l'entrée de la place Larbi Ben M'hidi offrant des 50 appartements équipés, dont trois des F3 et des F2 et inspecté, à Filfila, un hôtel 5 étoiles ainsi qu'un projet d'un hôtel privé, d'un parc aquacole et un autre d'extension d'un hôtel privé.

Il a ensuite assisté à des activités récréatives présentées sur une plage exploitée dans le cadre d'une concession, visité un hôtel au chef-lieu de wilaya et une exposition de produits artisanaux organisée au port, appelant à l'occasion à réserver des espaces au sein des hôtels pour la vente des produits artisanaux.

Le ministre a également préconisé l'application de tarifs concurrentiels, rappelant les perspectives du secteur d'ici 2030 dans le cadre du programme du président de la république, Abdelaziz Bouteflika, pour augmenter la part du tourisme dans le PIB.