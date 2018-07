Algérie: Rugby/CAN-Silver - "Nous avons toutes les qualités pour créer la surprise"

NOUAKCHOTT- Le 31e sommet des chefs d'Etat et de gouvernement dont les travaux débuteront dimanche dans la… Plus »

Mamou Thomas, Benamor Nasser, Merabet Mehdi, Belhouari Bekkada, Chellat Sofiane, Saaidia Youssef, Youcef Sofiane, Djebbari Yakine, Abdelkader Sebastien, Medjebeur David, Best Jonathan, Hireche Said, Khalouchi Khaled, Cardon Remi, Meves Frédéric, Atmani Badereddine, Bouhraoua Boris, Maman Lucien, Saby Maubesy Yoan, Kralfa Enzo, Belguidoum Mohamed, Meneghini Maxim, Mouhoubi Mickeal, Chouchane Mehdi, Klouchi Sofiane, Amrani Zakaria, Elbarka Mehdi Abdelahak, Ouchen Djamel, Franquine Jonathan, Caminitai Julien.

"Il faut avouer que l'Algérie a été avantagée dans la programmation des rencontres car nous serons au repos lors de la seconde journée. Etre exempté est très positif pour nous car nos joueurs auront du temps pour se reposer et se remettre des petits coups et blessures", a ajouté le patron de l'instance fédérale.

"Les Ivoiriens sont très forts et bien préparés, mieux que nous et que le Sénégal. A partir de demain (lundi) ils seront à Toulouse en stage bloqué pour s'entraîner, ils vont être sûrement prêts pour le rendez-vous toulousain. Franchement, je vois la Côte d'Ivoire favorite pour jouer les play-offs".

"Jouer cette coupe à Toulouse était une volonté de la Fédération française de rugby après le retrait du Sénégal. La Confédération africaine (Rugby Afrique) et la Fédération française ont voulu vulgariser ce sport en le faisant disputer dans de beaux lieux et de petits quartiers. Il faut savoir aussi que tous les joueurs algériens, sénégalais et ivoiriens sont des binationaux et exercent en France, donc je pense que c'est plus facile de les faire jouer là-bas", a précisé Benhassen.

