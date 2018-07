Angola: Le Président de la République investit son nouveau secrétaire économique

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a investi lundi, à Luanda, Alcino dos Prazeres Izata Francisco da Conceição, comme son secrétaire aux affaires économiques.

Dans son allocution, le Chef de l'Etat João Lourenço a souhaité plein succès à Alcino Izata da Conceição.

Au cours de cette cérémonie, qui a connu la présence du vice-président de la République, Bornito de Sousa, des ministres et des conseillers du Président de la République, le nouveau secrétaire économique a juré fidélité à la nation, ainsi que le respect des lois et la lutte contre la corruption et le népotisme.

Titulaire d'un diplômé de poste graduation en économie et finances de l'Université Jules Verne à Amiens, en France, en 1998, Alcino Izata da Conceição a débuté sa carrière professionnelle en 2002 au sein de la direction financière de la compagnie pétrolière française Elf-Exploration Angola, l'actuelle TOTAL.

Au cour de la même année, il a rejoint le ministère de la Plan, où il a assumé, entre autres, les fonctions de chef de département des aides multilatérales et développement en 2007 et de chef de département des études et prospectives économiques.