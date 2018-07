Sénégal: CM 2018 - Les lettres de protestation du Sénégal à la FIFA

Eliminé sur la règle du fair play dès la phase de groupes, de la Coupe du monde, Russie 2018, le Sénégal a écrit deux lettres de protestation à la FIFA (Fédération internationale de football association). dans la première, la FSF (fédération sénégalaise de football) proteste contre la décision de l'arbitre de refuser un penalty aux Lions lors du match crucial contre la Colombie (0-1).

L'homme en noir avait dans un premier temps donné un penalty aux Lions avant de se raviser suite à la consultation de la VAR sur l'action de Yerry Mina sur Sadio Mané. « Ceci a eu pour conséquence de causer un préjudice sportif irréparable à l'équipe du Sénégal, en ce que le Sénégal a finalement été éliminé sur la marque d'un but à zéro« , écrit la FSF. Plus loin, l'instance estime qu'un second penalty sur une main du même défenseur colombien a été oublié à la 76è minute. « Ces faits, décrits ci-dessus, ayant été à l'origine directe de l'élimination de notre équipe nous ont motivé à vous saisir de cette lettre de protestation, en espérant que toute la suite requise lui sera accordée« , poursuit le courrier.

Après le Maroc...

La seconde lettre es une réclamation pour infraction aux règles d'éthique et de fair play. Le Sénégal accuse le Japon d'avoir refusé de jouer à al suite de l'ouverture du score par la Colombie. « ... A partir de l'ouverture du score par la Colombie dans le match nous opposant, il est de notoriété publique que l'équipe du Japon s'est adonnée à un refus de jouer aux antipodes des principes gouvernant le sport, comportement qui a valu aux deux équipes des huées du public et qui a été relaté par l'ensemble des observateurs et la presse internationale. L'entraîneur du Japon n'a pas hésité en conférence de presse à assumer ouvertement la décision de manipuler le résultat du match« , lit-on.

La FSF sollicite « que des procédures idoines soient ouvertes » et que « des sanctions appropriées soient prises contre les personnes et équipes mises en cause. »

Le Sénégal est le second pays à adresser une vive protestation à la FIFA après son élimination. Le Maroc s'est également plaint des décisions arbitrales lors de ses matchs contre le Portugal et l'Espagne, notamment au sujet de l'utilisation de la VAR.