Togo: "La violence ne peut pas se justifier, surtout quand ça vient de l'opposition"

Réaction sur la dernière séance du dialogue intertogolais le 27 Juin dernier et la tournée… Plus »

Pour le président du NET, "la violence ne peut pas se justifier, surtout quand ça vient de l'opposition, raison pour laquelle, quand Nicolas Lawson a été agressé à la sortie d'une émission, tout comme celle de Me Apévon, à la sortie d'une pharmacie, nous avons été les premiers à condamner ces agressions. on ne peut jamais accepter que la violence s'invite en politique". Aussi, a-t-il salué le courage de certains acteurs politiques dont Kofi Yamgnane qui ont condamné ce qui lui est arrivé.

"Dans ma communication il a été question de voir par quels moyens on peut avoir l'alternance au Togo. Trois voies ont été énumérées, l'insurrection, un coup d'Etat ou la voie traditionnelle des urnes", introduit le responsable du NET, avant de poursuivre qu'on a déjà essayé beaucoup de choses qui n'ont pas marché. C'est donc à la suite de la présentation qu'ont commencé les attaques d'abord verbales avant celles des oeufs. Il a salué le fait que certains Togolais de la diaspora se soient montrés des défenseurs de la liberté d'expression en s'interposant entre lui et les agresseurs. Il ne reconnait pas avoir été à Bruxelles en provocateur.

