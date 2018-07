Togo: Au NET, "il faut faire vite car le temps presse"

Mieux, au NET, on pense que "pour peut que les acteurs politiques togolais se décident à se parler en l'absence des facilitateurs, les réformes constitutionnelles et l'amélioration du cadre électoral peuvent s'opérer dans des délais raisonnables, permettant la tenue des élections au cours de l'année 2018", et donc, qu' "il faut faire vite car le temps presse".

Si le parti salue entre autres, la dévotion des facilitateurs à aider à trouver une solution à la crise togolaise, et l'abandon par la Coalition des 14 de son exigence d'un retour à la Constitution de 1992, pour 5 points essentiels auxquels viennent s'ajouter les 26 propositions de modification constitutionnelle qu'il avait déjà faites, le NET épouse parfaitement le souhait de la CEDEAO de voir les législatives se tenir au plus tard fin Novembre 2018.

