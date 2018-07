Faisant un clin d'oeil à la récente révision de la liste électorale, le vice-président du Fpi d'Aboudramane Sangaré, a soutenu qu'elle a été émaillée de nombreuses tricheries. C'est pourquoi dit-il, son parti se bat et continuera de se battre pour la mise en place d'une commission électorale indépendante "Cei" et une liste électorale consensuelles. "Nous invitons Alassane Ouattara à s'asseoir avec nous pour l'organisation d'élections transparentes. Car, nous voulons prendre le pouvoir par les urnes", a indiqué Laurent Akoun.

Laurent Akoun a ensuite salué et remercié l'esprit républicain des autorités administratives qui ont accordé l'autorisation pour la tenue de cette rencontre politique. Avant d'annoncer ce message aux militants du Fpi de la fédération de Divo: « Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont en route. En octobre prochain, après son audition à la Haye, Laurent Gbagbo va prendre l'avion pour la Côte d'Ivoire. Pour cela, il ne faut pas que le pouvoir ait peur ». Et Laurent Akoun d'ajouter que le combat que le Fpi mène, c'est pour le pays.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.