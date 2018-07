Cote d'Ivoire: Gbolouville/Inondation - La mutuelle de Binao au secours des sinistrés

Le 1er vice-président de la Mudesbi, N'Dri Kré Gérard, a salué l'acte de charité et de solidarité des familles qui ont accueilli les victimes des inondations. Toutefois, il a recommandé aux populations de quitter les zones à risques, à savoir la berge de la rivière «Gbolou» et d'éviter d'obstruer les lits des cours d'eau. Puis de les inviter à se faire recenser pour évaluer tous les dégâts en vue d'être dédommagées.

Face à cette situation, la Mutuelle de développement économique et social de Binao (Mudesbi) a apporté, le 29 juin, son réconfort aux sinistrés. Par l'entremise de son président, Moni Beugré François, ceux-ci ont bénéficié de vivres et non vivres. Il s'agit de 32 nattes, 5 cartons de savons, 11 sacs de riz et 6 cartons d'huile.

En effet, la forte pluie qui s'est abattue dans la nuit du 18 au 19 juin, sur ledit village, a causé de nombreux dégâts matériels et fait plusieurs victimes. Des maisons ont été détruites et des biens matériels emportés, ce jour-là, par le courant d'eau. Le cimetière du village reste encore inondé. Une partie du pont à l'entrée de Binao, sur l'axe N'Douci-Sikensi, s'est effondrée.

