Cote d'Ivoire: Grand-zattry / Promotion de l'excellence - Les meilleurs élèves et enseignants primés

L'Inspection de l'Enseignement Préscolaire et Primaire de la circonscription de Grand-zattry, localité située à près de 40 Km de Soubré, a récompensé plus de 50 élèves et enseignants issus des 3 secteurs pédagogiques, lors de l'édition 2018 des activités socioculturelles, vendredi 29 juin 2018, à l'occasion d'une journée de mérite et de l'excellence.

Ces élèves et encadreurs qui, se sont distingués, pour la qualité de leur travail ont reçu des lots constitués de kits scolaires, d'un écran plasma, une mini chaine et lecteur DVD sans oublier des diplômes d'excellences. Selon Yeo Lagnon Etienne, premier responsable de l'inspection, cette célébration de l'excellence s'inscrit dans la vision de la politique de l'éducation-formation du président de la République et du gouvernement.

Pour lui, le taux de 91,04% de réussite enregistré au CEPE, au cours de l'année 2017-2018 dans sa circonscription, est la conséquence de l'appropriation des consignes de madame la ministre de l'Education Nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, Kandia Kamissoko Camara qui, tient à l'implication de tout le monde pour offrir à l'école de meilleures chances de succès, d'où le retenu cette année, " Civisme et engagement de tous pour une école de qualité ». Enfin, Yéo Lagnon Etienne, a exhorté ses collaborateurs à se surpasser pour des résultants encourageants « Chers collaborateurs, conseillers pédagogique, directeurs, adjoints et personnels au bureau, ce taux nous met la pression pour plus d'efforts. Nous devons l'améliorer ou au moins la maintenir », a-t-il lancé.

Félicitant les lauréats et les exhortant à œuvrer pour une quête perpétuelle de connaissance, de compétence et de citoyenneté responsable, l'Inspecteur Général de l'Education Nationale, Coordonnateur général de l'Inspection général du ministère de l'Education nationale, Ibrahima Kourouma a, avant tout, salué l'inspecteur Yéo Lagnon pour cette initiative et, a souhaité que cette célébration se pérennise en vue de créer une émulation saine au sein des établissements.

En outre, Ibrahima Kourouma, n'a pas manqué de féliciter le corps enseignants pour l'ardeur à la tâche qui, a permis à l'inspection d'obtenir 91, 04% de taux de réussite au CEPE selon les statistiques révélées. Enfin, l'IGEN a exhorté les encadreurs à persévérer dans l'effort pour l'amélioration des résultats scolaires.

Notons que Monsieur Yéo Donakan, responsable d'une agence bancaire à Soubré était le parrain de cette cérémonie.

