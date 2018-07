Ile Maurice: Parlement - L'enquête de l'ICAC sur Ravi Yerrigadoo à l'agenda

Il a pendant plus d'une semaine lutté pour sa survie à l'hôpital de Flacq où il avait… Plus »

Par ailleurs, le député mauve Rajesh Bhagwan demandera au ministre des Affaires étrangères quels sont les salaires et les conditions d'emplois des ambassadeurs mauriciens et les voyages effectués par eux au frais de l'État.

Les parlementaires de l'opposition auront en ligne de mire deux hauts fonctionnaires. Veda Baloomoody, du MMM, demandera au Premier ministre la liste de conseils d'administration et de comités sur lesquels siège le secrétaire permanent Om Kumar Dabidin, de même que le nombre de voyages qu'il a effectués. Autre fonctionnaire concernée par une question parlementaire, c'est Rooba Yanembal Moorghen, secrétaire permanent au ministère de la Technologie, de l'innovation et de la communication. Le député du Parti travailliste (PTr), Shakeel Mohamed demandera au ministre Yogida Sawmynaden de rendre public la liste de ses voyages officiels.

