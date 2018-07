Madagascar: Deci ... De-Là - Olo Blaky séduit !

Naty Kaly et sa bande ont, une fois de plus, fait sensation. Chaque apparition du groupe, il faut le dire, est un évènement.

Avec une musique qui sort du sentier battu, Olo Blaky fait chaque fois mouche. Ce fut le cas vendredi dernier sur la scène de l'Is'art galerie Ampasanimalo. Du rock, du roots, du rythme traditionnel avec un soupçon de blues et de ragga et parfois du rap d'un autre genre... La musique d'Olo Blaky est anticonformiste et semble désordonnée. Mais ce n'est qu'une impression. Il faut prêter une oreille attentive à tout ce qui se dit et se joue sur scène.

Car contrairement à ce que l'on pourrait être tenté de croire, tout est calculé au millimètre près. Et les paroles sont plus profondes qu'elles n'y paraissent. Derrière le jeune homme à l'allure cool et détendu qu'est le leader de Olo Blaky, se cache en fait un artiste exigeant qui ne cherche que le meilleur pour son public. Car Naty Kaly ne cherche pas son feeling dans la facilité. Les textes de ses chansons ne traitent pas non plus de sujet banal mais font preuve d'un véritable engagement.